Questi sono gli scrub viso migliori da provare assolutamente

Quali sono gli scrub viso migliori in commercio? Ecco alcuni prodotti da provare quanto prima per una pelle impeccabile!

Per una pelle sana e luminosa è fondamentale scegliere i prodotti giusti da usare. Una buona skincare prevede delle buone abitudini e soprattutto l’utilizzo di prodotti di qualità adatti alla tipologia di pelle da trattare. Un prodotto che non dovrebbe mai mancare nel beauty case è lo scrub viso, ma quali sono i prodotti migliori in commercio da provare?

Lo scrub ti permette di esfoliare la pelle e di renderla più luminosa, morbida e compatta, per questo motivo potrebbe fare la differenza se utilizzato con costanza.

Questo tipo di prodotto va scelto con cura, evita la texture granulare se soffri di acne. Ecco, quindi, quali sono gli scrub viso migliori in commercio da provare e da scegliere in base alla tipologia di pelle da trattare!

Scrub viso migliori in commercio, quali provare

Perché questo prodotto non dovrebbe mancare nella tua beauty routine? Lo scrub viso è un esfoliante indicato per ottenere un incarnato più luminoso e omogeneo, in quanto va ad eliminare le cellule morte. Un trattamento che garantisce, quindi, una profonda pulizia della pelle rendendola più idratata e compatta.

Uno dei prodotti più consigliati è il Cleaners & Toners di Caudalie, è adatto a tutti i tipi di pelle, anche quella più problematica. Da usare durante la skincare serale, oltre ad esfoliare la pelle senza disidratare, affina la pelle e purifica i pori rendendo la cute più fresca e luminosa. Inoltre, rimuove i residui di trucco.

Un altro prodotto da provare per tutti i tipi di pelle adatto anche come scrub anti-age è lo scrub viso Beauty Flash Peel di Clarins, agisce profondamente sulla cute andando a rimuovere le cellule morte che tendono a ostruire i pori.

Per una pelle sensibile e delicata il consiglio è di provare lo scrub gel di Avène, un prodotto con niacinamide e acqua termale indicato per detergere, schiarire, esfoliare e minimizzare i pori.

Le beauty addicted consigliano sui loro profili social un prodotto idratante ed esfoliante allo zucchero di canna: è lo Sugar Face Polish di Fresh, uno scrub viso che affina e dona luminosità al viso al primo trattamento.

Se cerchi un prodotto adatto alla pelle grassa, dovresti assolutamente provare l’Exfoliating scrub di Clinique. Rimuove le impurità e ammorbidisce la struttura della pelle andandola a rendere più uniforma. Inoltre, è consigliato anche per chi ha una pelle a tendenza acneica.

Non ti resta che scegliere lo scrub viso più adatto a te e provarlo almeno 1 volta a settimana!