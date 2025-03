Sciopero dei treni 19 marzo, come chiedere il rimborso del biglietto

Cosa bisogna sapere sullo sciopero dei treni del 19 marzo 2025 e come si chiede il rimborso dei biglietti per viaggi cancellati o ritardi.

Mercoledì 19 marzo si prospetta un’altra giornata difficile per i pendolari e per tutti coloro che si spostano in treno, a causa dello sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali Orsa, Ugl e Fast ma è possibile richiedere il rimborso, ecco come fare.

Nonostante un primo annuncio in cui si parlava di un’adesione personale del Gruppo FS Italiane, dalle ore 21 di martedì 18, alle ore 21 di mercoledì 19 marzo 2025, poi questa protesta è stata revocata. I lavoratori che protestano si riuniranno in una manifestazione a Roma, l’appuntamento è in Piazza di Porta Pia.

Cosa sapere dello sciopero dei treni del 19 marzo 2025 e come chiedere il rimborso del biglietto

Resta confermato lo sciopero nazionale proclamato dalle Organizzazioni sindacali Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie dalle ore 9 alle ore 17 di mercoledì 19 marzo 2025, che porterà senza dubbio tanti disagi ai viaggiatori e ai pendolari che per muoversi di solito prendono proprio il treno.

Con una nota Assoutenti ha suggerito ai cittadini che hanno in previsione di partire proprio il 19 marzo per spostarsi con il treno di evitare disagi ulteriori. Per cui prima di arrivare in stazione per partire è bene controllare sui vari siti delle società di trasporto quali treni saranno garantiti e le modalità per ottenere il rimborso dei biglietti non usufruiti a causa dello sciopero.

Ad ogni modo vi diamo alcune informazioni utili su come funziona il diritto al rimborso del biglietto se non si è potuto utilizzare a causa di uno sciopero.

In caso di ritardi o cancellazioni gli utenti che vogliono evitare la via crucis e rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso praticamente già a partire dal momento in cui è stato dichiarato lo sciopero. In particolare, fino all’ora di partenza del treno prenotato per i treni Intercity e Frecce e fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali.

Chi vuole può anche riprogrammare il proprio viaggio, eventualmente, mantenendo le condizioni di trasporto simili, ma in questo caso si è soggetti alla disponibilità di posti e quindi non è detto che si possa partire immediatamente dopo lo sciopero, comunque è assicurato non appena possibile.

Per ulteriori informazioni si può consultare l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito, l’App di Trenord e il sito www.trenord.it o tramite trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso i desk di assistenza clienti.

I viaggiatori che intendono richiedere il rimborso del biglietto non usufruito a causa di uno sciopero possono compilare la scheda apposita che è disponibile sul sito di Trenitalia, solo per i biglietti ticketless, presso la biglietteria. È possibile anche telefonare al Call Center, per i biglietti ticketless acquistati sul sito, tramite l’App o il Call Center o tramite posta.