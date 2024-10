Schema alfabeto punto croce: come realizzare delle decorazioni originali

Forma d’arte tessile, il punto croce ha radici antiche ma, ancora oggi, continua ad affascinare gli appassionati di tutte le età. Si tratta di un hobby utile per creare decorazioni originali per la personalizzazione di coperte, tovaglie, cuscini, asciugamani, presine, bomboniere, centrotavola, bavaglini e altri oggetti (chi più ne ha più ne metta davvero!).

Sono lavori abbastanza semplici, per chi ha una certa dimestichezza. A questo proposito – tra le tante cose – è possibile ricamare le lettere dell’alfabeto. Come fare? Scopriamo di più sullo schema punto croce per alfabeto e come realizzare delle decorazioni originali, in corsivo o stampatello.

Schema punto croce alfabeto in corsivo



Lo schema punto croce dell’alfabeto in corsivo è caratterizzato da una scrittura elegante e particolarmente fluida, molto simile alla calligrafia. Si tratta di uno stile particolarmente amato per la sua raffinatezza, per cui è possibile ricorrere al corsivo per quegli oggetti che necessitano di un tocco di classe in più. Per una buona riuscita del lavoro, il consiglio è quello di stampare lo schema prima di iniziare a ricamare.



Ovviamente, è anche necessario optare per un filato che riesca ad adattarsi al meglio alle curve delicate e precise della scrittura in corsivo. Così facendo, si riuscirà a garantire un’ottima resa visiva. Ovviamente, per quanto riguarda la scelta dei colori, non c’è che l’imbarazzo della scelta e molto dipende anche dall’oggetto che si andrà a decorare.

Schema punto croce alfabeto a stampatello



Lo schema punto croce per quanto riguarda l’alfabeto a stampatello è, forse, un po’ più semplice rispetto al corsivo. Nel ricamo, infatti, i caratteri a stampatello sono generalmente più semplici da seguire. Se siete alle prime armi, quindi, probabilmente si tratta della scelta giusta per cominciare a muovere i primi passi nel mondo del punto croce. Lo stampatello, inoltre, ha il vantaggio di essere più leggibile e chiaro.



Può essere usato, ad esempio, per decorare con le iniziali dei nomi vari oggetti, oppure per scrivere parole o frasi brevi in modo efficace. Ciò che è certo è che online ci sono vari schemi disponibili dedicati, per l’appunto, al punto croce. È bene ricordare che è possibile seguire uno schema punto croce per alfabeto sia piccolo che grande. Infine, seguendo questi semplici suggerimenti, il risultato dei vostri lavori al punto croce non potrà che darvi enormi soddisfazioni nella creazione di oggettistica per la casa o per fare dei regali unici a chi volete bene.