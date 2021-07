Scegliere di tagliare i capelli alcune volte, anzi spesso, è simbolo di cambiamento, di voler rivoluzionare qualcosa della propria vita partendo, appunto, dai capelli! Per tante donne il taglio dei capelli è un vero supplizio, una tragedia alla quale bisogna però sottoporsi per far rinvigorire il cuoio capelluto. Se non siete convinte di osare con un nuovo taglio di capelli, sappiate che potete prendere in considerazione le fasi lunari. Ebbene sì, secondo alcune credenze, la lune potrebbe influire sui capelli. Esiste un vero e proprio calendario lunare da rispettare per ottenere un taglio di capelli perfetto, ma da cosa dipende tutto ciò? Scopriamo insieme il significato del calendario lunare e del motivo per cui alcune persone seguono quesa teoria.

Calendario lunare: cosa significa?

Sul calendario lunare ci sono tantissime teorie a riguardo, infatti sembrerebbe che le fasi della luna possano influire non solo sui capelli, ma anche su altri fattori come l’agricoltura e la gravidanza. Conoscere il calendario lunare significa sapere il giorno in cui i capelli dovrebbero risultare più forti e resistenti in modo da ottenere un taglio perfetto.

Se avete modo di analizzare attentamente il calendario delle fasi lunari e notate che in questo periodo la luna è in Leone allora è meglio correre dal parrucchiere perché, tagliando in questo determinato momento i capelli, avrete un infoltimento maggiore rispetto agli altri periodi. Se, invece, la luna si trova in Vergine dobbiamo star certe che, tagliando i capelli, questi cresceranno sicuramente più in fretta e molto più sani e splendenti del solito, un miracolo! E poi c’è lei, la famosa luna piena, quella più conosciuta, secondo la quale, tagliare i capelli in questa fase, li renderebbe più forti e resistenti.

Da evitare assolutamente il taglio di capelli durante la fase luna calante, i capelli risulterebbero più deboli e la crescita è molto più lenta.



Tagliare i capelli in base alle fasi lunari: funziona davvero?

Seguendo quelle che sono le credenze popolari, le fasi lunari possiedono un grandissimo effetto ed una fortissima influenza sui nostri capelli tanto da poter affermare che, seguendo alcune regole dettate proprio da questo fenomeno, i capelli ne traggono enormi vantaggi a livello di crescita e di infoltimento. Si tratta ovviamente di credenze non ancora bene sperimentate, di detti che si tramandano di generazione in generazione ai quali ognuno è libero di crederci o meno.

Abbiamo selezionato per voi le date del calendario lunare suggerite per il taglio di capelli.

Nel mese di luglio preferite i seguenti giorni: 22, 23, 24 e 25; evitate il taglio il 2, 10, 11, 28 e 29. Nel mese di agosto tagliare i capelli il 18, 19, 20 e 21; da evitare il 6,7, 8, 24 e 25. Nel mese di settembre tagliare il 15, 16, 17 e 18; da evitare il 2, 3, 4, 21, 22 e 30. Ad ottobre privilegiate i giorni del 12, 14, 14 e 15; evitate il taglio i giorni 1, 18, 19, 27 e 28. A novembre, invece, i giorni perfetti per il taglio di capelli sono l’8, 9, 10, 11 e 12; da evitare il 15, 16, 23, 24 e 25. Evitate il taglio sotto le feste natalizie, quindi no ai giorni 12, 13, 20, 21 e 22; sì al taglio nei giorni 5, 6, 7, 8 e 9.