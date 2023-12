Scampi al forno con patate, ricetta veloce per il menu natalizio

La ricetta degli scampi al forno con patate è talmente facile e veloce che è perfetta da portare in tavola per il menu di Natale!

Ecco come preparare dei buonissimi scampi al forno con patate, un secondo piatto che ha in sé anche il contorno, quindi diciamo pure che si tratta di un piatto unico molto appetitoso.

Data la facilità di esecuzione di questo piatto veloce, lo potete inserire con successo nel menu delle feste natalizie. Riuscirete ad appagare la voglia di qualcosa di speciale e di buono da mangiare dei vostri ospiti.

La ricetta per fare gli scampi al forno con le patate

Se volete un’idea vincente per cucinare i crostacei in modo appetitoso, ecco che la ricetta degli scampi al forno con patate è ideale. In poco tempo e con poco sforzo potete portare in tavola un piatto di mare delizioso.

Siamo certi che riuscirete a lasciare senza parole i vostri ospiti, che terranno la bocca chiusa perché saranno intenti a gustare ogni boccone di questi scampi con le patate cotti al forno. Non perdiamo altro tempo e vediamo come realizzare questa ricettina facile facile.

Gli ingredienti necessari per quattro persone

Scampi 20

Patate 1 kg

Olio extra vergine di oliva qb

Prezzemolo qb

Sale un pizzico

Pepe nero macinato al momento qb

Prezzemolo tritato qb

Aglio 2 spicchi

Scorza grattugiata di limone 1

Procedimento

Ecco come si preparano gli scampi al forno con patate. Partite dalle patate, sbucciatele e tagliatele a pezzi della stessa dimensione, così la cottura sarà uniforme. Vi suggeriamo di sciacquarle sotto acqua corrente così da eliminare l’amido in eccesso. Poi tritate l’aglio, mettetelo in una ciotola e mescolatelo con del prezzemolo tritato e la scorza di limone grattugiata. Aggiungete un filo di olio extra vergine di oliva. Con questo composto marinate gli scampi, tenendoli in frigo per circa un’ora. Scolate le patate e mettetele in una ciotola, condite con l’olio extra vergine di oliva, un pizzico di sale, una spolverata di pepe nero macinato al momento e del prezzemolo tritato. Mescolate per bene per fare insaporire e trasferite il tutto in una teglia antiaderente. Mettete nel forno già caldo a 180 gradi e cuocete per mezzora circa. A questo punto riprendete gli scampi, posizionateli sopra alle patate e rimettete la teglia in forno per altri quindici minuti circa, mescolando il tutto a metà cottura. Servite i vostri scampi al forno con patate ben caldi.

Questo piatto è davvero sfizioso e in poco tempo potete realizzare un secondo con contorno perfetto per il menu di Natale per la cena della Vigilia, in particolare se avete deciso di preparare delle pietanze a base di pesce, crostacei e molluschi vari.