Scalda, consola, e conquista | lenticchie rosse decorticate per una vellutata da urlo!

Vellutata di lenticchie: sarai a tavola a consolarti e scaldarti in meno di 20 minuti. Solo lenticchie rosse decorticate per un risultato da urlo che conquista al primo assaggio!

Ci sono giornate che chiedono solo una cosa: un piatto caldo, morbido e che ti faccia stare subito meglio! Beh, questa vellutata di lenticchie rosse decorticate è proprio così. È una di quelle ricette che scaldano e ti conquistano, già solo sentendone il profumo. E poi si prepara in un attimo, giusto il tempo di tagliare due verdure e lasciarle cuocere piano.

La cosa più bella, è che per creare questa vellutata di lenticchie, bastano pochi ingredienti e in meno di mezz’ora sei già a tavola. Lenticchie rosse, carota, cipolla, sedano e un filo di olio, tutto qui, eppure il risultato è cremoso, profumato e talmente irresistibile, che la fai e rifai spesso con gran piacere. Se le classiche lenticchie cuociono velocemente, pensa che le lenticchie rosse decorticate cuociono in un lampo e si sciolgono quasi da sole, senza bisogno di frullatori o lunghe attese. In pratica non c’è niente di più veloce ma allo stesso tempo gustoso e appagante da preparare, dopo una lunga giornata di lavoro.

Vellutata di lenticchie: il piatto dell’ultimo minuto che scalda e consola!

Insomma senti a me, preparati a goderti una vellutata che profuma tutta la casa mentre cuoce e che è facilissima da fare. Ti prometto che, una volta fatta la prima volta, diventerà il tuo salva-cena preferito, scommettiamo? Allaccia il grembiule quindi, taglia la cipolla e scalda il brodo, che in men che non si dica sei a tavola con una vellutata da urlo. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Ingredienti per la Vellutata di lenticchie

Per 4 persone

350 g di lenticchie rosse decorticate

1 cipolla

1 carota

1 gambo di sedano

1 l circa di brodo vegetale

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

2 foglie di alloro

80 g di passata di pomodoro

Come si prepara la Vellutata di lenticchie