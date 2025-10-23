Saranno pure semplici ma i preferiti di tutti | biscotti favolosi pronti in un attimo

Biscotti semplici: friabili e profumati perfetti per conquistare chiunque. La ricetta facile e veloce da preparare, ma sempre più amata da tutti non si discute!

Biscotti semplici: quando vai sul classico non sbagli! Saranno pure facili e veloci ma si sa, anche i preferiti di tutti!

C’è qualcosa di speciale nei biscotti fatti in casa, anche nei più semplici. Bastano pochi minuti per farli e la cucina si riempie di quel profumo burroso e dolce che ti fa sentire subito come se fossi a casa di nonna. Li prepari senza pensarci troppo e con tutti gli ingredienti già presenti in casa, eppure appena escono dal forno finiscono sempre troppo in fretta. Non so tu, ma io ogni volta mi dico solo uno, finisce che faccio un bis dopo l’altro senza accorgermene.

Forse è proprio questo il segreto dei biscotti semplici, si preparano senza nessuna complicazione, con solo ingredienti genuini e hanno quella consistenza friabile che si scioglie in bocca. E poi, cosa fondamentale, hanno il sapore delle merende di un tempo, quelli che si facevano con la nonna, quando bastavano farina, burro e un po’ di zucchero per creare qualcosa di irresistibile, senza aggiungere altro.

Biscotti semplici: la ricetta base da salvare!

Insomma, vuoi mettere la soddisfazione di infornare una teglia intera di biscotti fatti da te e vederli dorare e gonfiarsi piano piano? Beh, è una di quelle piccole gioie che non devono mancare. Quindi senti a me direi che è il momento giusto per allacciare il grembiule e prepararti per sporcarti le mani, vedrai che successo. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 12-15 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per i Biscotti semplici

Per circa 50 biscotti

4 uova di cui 2 intere e 2 tuorli

200 g di zucchero

100 g di burro

1 limone bio di cui la scorza grattugiata

40 ml di acqua

1 pizzico di sale

1/2 bustina di lievito in polvere per dolci

500 g di farina 00

Come si preparano i Biscotti semplici

Inizia montando leggermente le uova con lo zucchero in una ciotola capiente. Non serve ottenere una crema, basta far sciogliere bene lo zucchero. Aggiungi poi il burro morbido a pezzetti e lavora con la frusta o una spatola fino ad ottenere un impasto cremoso. Unisci poi la scorza grattugiata del limone, il pizzico di sale e l’acqua. Poi, setaccia la farina insieme al lievito e aggiungila poco alla volta, mescolando prima con un cucchiaio e poi impastando con le mani ma bastano giusto pochi minuti, il tempo che l’impasto diventa liscio, morbido e profumatissimo. A questo punto, stendilo su un piano infarinato a uno spessore di circa mezzo centimetro. Ricavane quindi i biscotti con le forme che preferisci, che siano tondi, a fiore o anche semplici rettangoli, tanto sono buoni in ogni versione e sistemali su una teglia rivestita di carta forno, lasciando un po’ di spazio tra uno e l’altro. Cuocili nel forno ventilato preriscaldato a 180 gradi per 12-15 minuti, finché diventano dorati ai bordi, dopodiché sfornali e lasciali raffreddare completamente. Infine se riesci a resistere, conservali in una scatola di latta, così restano friabili per giorni, anche se diciamoci la verità, spariscono prima.

I biscotti semplici sono la prova che la bontà non ha bisogno di complicazioni, di mille passaggi o di ingredienti complessi. Si perché con pochissimo si riesce a fare felice dal più piccolo al più grande di casa. Se poi ami ricette casarecce e semplici come questa, prova anche le biscotti al vino, anche qui pochi ingredienti ma tanto sapore che soddisfa tutti. Buon appetito!