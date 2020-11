La quarta stagione di The Crown, per la gioia dei fan della royal family, è finalmente arrivata su Netflix. In questa nuova stagione, incentrata su Diana e Carlo, compare un personaggio piuttosto importante per la loro relazione: la sorella maggiore di Diana, Sarah Spencer.

Sarah Spencer e il principe Carlo sono stati fidanzati per un breve periodo

Sarah infatti, per un breve periodo nel 1977, è stata fidanzata con l’erede al trono del Regno Unito. In quel periodo Carlo è stato descritto dalla stampa britannica come un vero “Don Giovanni” con più di venti relazioni alle spalle in meno di dieci anni.

La relazione tra i due, però, come potrete immaginare, non è andata a buon fine. La versione ufficiale della rottura vede il principe Carlo interrompere la loro relazione nel momento in cui Sarah dichiarò alla stampa di non essere interessata a sposarlo. “Non sposerei Carlo neanche se fosse stato uno spazzino, invece che il futuro Re d’Inghilterra” avrebbe detto Sarah.

La storia raccontata in The Crown 4 sull’incontro tra Diana e Carlo e la versione ufficiale

In The Crown 4, la versione dell’incontro tra Diana e Carlo, avvenuta tramite Sarah, viene un po’ romanzata. Infatti, nella serie Sarah dice alla sorella minore di non parlare con Carlo durante una visita del Principe a casa Spencer. Ma ecco che, mentre la sorella maggiore si assenta un attimo, Diana entra nella stanza e cerca di nascondersi, dando però vita ad un momento decisamente romantico.

La versione ufficiale, riportata dalla stessa Sarah Spencer, è piuttosto diversa. La donna ha infatti raccontato di essere stata proprio lei a presentare Diana a Carlo durante la sua visita a casa Spencer. “Sono stata il loro cupido” avrebbe detto Sarah riferendosi all’incontro.

Ecco chi è Sarah Spencer

Lady Elizabeth Sarah Lavinia Spencer McCorquodale, è nata il 19 marzo 1955, ed è la più grande delle sorelle Spencer.

La donna ha acquisito il titolo di “lady” nel 1975, dopo la morte di suo nonno, quando suo padre divenne l’ottavo conte Spencer. Ha studiato alla Riddlesworth Hall School di Norfolf e al colleggio di West Heat nel Ken e, dopo aver superato gli esami, ha lasciato l’istituto per iniziare a lavorare.

Dopo essere stata fidanzata per un breve periodo con il principe Carlo, Sarah Spencer ha sposato, nel 1980, Neil Edmund McCorquodale, da cui ha avuto tre figli: Emily, George e Celia.

Sarah Spencer è stata presidente del Diana, Princess of Wales Memorail Fund che negli anni ha raccolto 100 milioni di sterline per vari enti di beneficenza e ha chiuso definitivamente nel 2012.