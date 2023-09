Sarah Jessica Parker adotta Lotus, il gatto di Carrie di Sex and The City: la prima foto

Sarah Jessica Parker ha adottato il gatto di Sex and the city: la foto sui social ha commosso il popolo del web.

L’attrice è senz’altro una delle più amate del mondo dello spettacolo mondiale. La notorietà è arrivata soprattutto grazie alla sua partecipazione agli iconici film di Sex and the City, dove ha interpretato il personaggio di Carrie Bradshaw. La sua carriera ha quindi preso letteralmente il volo e lei è diventata un volto molto apprezzato in tutto il pianeta.

Sta adesso circolando in rete una notizia che ha commosso tutti i fan: nella famiglia della Parker è entrato proprio il gatto comparso nella serie che l’ha resa celebre.

Sarah Jessica Parker e il suo nuovo gatto: lo ha incontrato sul set

L’annuncio di questa adozione è stato fatto proprio sul profilo ufficiale dell’attrice, che ha appunto fatto sapere di aver incontrato il suo amico a quattro zampe sul set di And Just Like That, la serie tv che è stata un sequel dei film di Sex and the city. Il gattino si chiama Lotus (“Loto”), anche se nella fiction si chiama Shoe (“Scarpa”) per rappresentare la grande passione che ha Carrie per le scarpe.

L’amico pelosetto compare durante uno degli ultimi episodi, cioè quello in cui Che Diaz – il personaggio che viene interpretato da Sara Ramirez – porta il gatto a casa di Carrie per regalarglielo. Sul profilo Instagram ufficiale di Sarah Jessica Parker, sono quindi comparsi i primi scatti in compagnia del nuovo componente, che si aggiunge agli altri due gatti Remy e Smila che sono stati adottati dall’attrice nel mese di maggio 2022. La protagonista di Sex and the city ha quindi pensato di portarsi a casa il piccolo Lotus dopo la messa in onda della puntata in cui il fatto appare, così da evitare eventuali spoiler. Nelle fotografie da lei postate, il suo amico a quattro zampe è molto più cresciuto rispetto al periodo della messa in onda.

Su questo annuncio è intervenuta anche l’Associazione che si è occupata di salvare il gatto, e ha fatto sapere che alcuni animali domestici hanno la fortuna di essere adottati in case molto interessanti. L’ente ha così parlato di come Lotus si sia casualmente trovato sul set di And Just Like That e di come abbia avuto voglia di continuare a lavorare su quel progetto e diventare così un attore a tutti gli effetti.