Sanremo 2023 Best Beauty Look: il make-up soft e felino di Shari

Seconda serata, secondo look vincente: anche la restante parte dei cantanti in gara a Sanremo 2023 è stata svelata, e così anche i loro Beauty Look. A dominare sono sicuramente le onde morbide tra i capelli, a fare da cornice a make-up occhi perlopiù audaci, grafici e brillanti. Ma chi ci avrà colpito questa volta?

Shari: pazze per il soft cat eye ed abito animalier

Shari – Foto Instagram @leggo.it

Felino l’outfit, felino anche il make-up: la giovane Shari si è presentata sul palco di Sanremo 2023 con un abito lungo maculato e stivali in pendant, completati in bellezza – e con una certa coerenza – da un trucco occhi estremamente allungato e seducente. Seducente si, ma tutto sommato discreto. Il forte impatto della mise, infatti, è stato perfettamente bilanciato con un make-up opaco nei toni della terra.

Focus del look sicuramente l’eyeliner, non grafico e tagliente quanto quello di Elodie nella prima serata, ma ugualmente efficace. I contorni ne sono stati sfumati con attenzione, al fine di ricreare un risultato magnetico e fumoso dove il nero aderente alla rima ciliare si fonde gradatamente all’ombretto marrone caldo. La finitura è opaca, la stessa scelta per le labbra esaltate da un rossetto nude, mattone, con contorno abilmente definito con ogni probabilità da una matita del medesimo colore. Luminosa, invece, la base viso a creare un piacevole contrasto servendosi del finish: questa è stata preferita impalpabile e luminosa, in totale armonia con le tendenze trucco attualmente in voga.

A curare il make-up della giovane artista Astra make-up, più precisamente dal Global Senior MUA del brand, Daniele Batella, il quale ha saputo valorizzare la bellezza di Shari a Sanremo 2023 con un maquillage accattivante ma sobrio al tempo stesso. Voto? Per noi è un meritatissimo otto.