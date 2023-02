Tornano i sandali wedge, la tendenza primavera estate ispirata agli anni 2000

La moda si rifà agli anni Duemila partendo dai piedi. Nelle ultime sfilate brand come Acne Studios, Balmain, Courregès, Blumarine o Coperni hanno proposto mode tipiche di quel decennio, dalle trasparenze, alle minigonne in denim, ai pantaloni a vita bassa ma soprattutto i sandali wedge che ritornano prepotentemente in auge diventando la vera e propria tendenza dell’anno.

I sandali wedge sono tra le tendenze scarpe del 2023. sono sinuosi e sensuali, realizzati con diversi materiali e dalle forme più particolari ma che nello stesso tempo sempre comodi da indossare. Si possono trovare delle versioni più eleganti per occasioni particolari ma anche dei sandali dalla linea più sportiva per tutti i giorni.

Ma cosa sono esattamente i sandali wedge?

Sandali wedge, la tendenza primavera estate – Foto sito BottegaVeneta

I sandali wedge sono dei sandali con la zeppa che negli anni 2000 hanno spopolato. Sono stati indossati da molte celebrità che li sfoggiavano alle feste iconiche ma anche sui red carpet. Erano le calzature tra le più viste ovunque, dallo street style delle principali città della moda ai social network.

In realtà, questo particolare modello risale storicamente agli anni 30, quando Salvatore Ferragamo inventa la zeppa in sughero, resistente e al tempo stesso leggerissima. Ad oggi, la zeppa si è allontanata dalla versione originale e dal tradizionale tacco di corda per evolversi in nuove forme e materiali.

Infatti, i sandali wedge 2023 sono realizzati in pvc, in pelle, in plexiglas, dalle linee minimali o ispirati al design con tacchi scultura, ma sempre comodi da indossare. In versione mules, oppure fermati al piede da cinturini e listini. Tra i modelli con maggiore hype, quelli firmati Bottega Veneta, contraddistinti dalla silhouette a punta e dal sinuoso tacco a virgola, aggraziato e sensuale, linea ripresa anche da Prada e The Attico.