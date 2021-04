La tendenza predominante di questa estate 2021 in fatto di scarpe ruota tutta attorno a una sola parola d’ordine: comodità. Questo però ovviamente non significa che dovremo rinunciare al gusto, anzi, al contrario, i sandali perfetti per la bella stagione sono il connubio tra praticità e bellezza, comodità e stile.

I sandali bassi sono semplicemente perfetti per le temperature altissime che ci aspettano nei prossimi mesi perché ci permettono di non morire di caldo nelle torride giornate estive, quando vorremo soltanto stenderci sotto il getto diretto del condizionatore.

Inoltre (dettaglio importantissimo per tutte le fashioniste) i sandali stanno bene praticamente con tutto: dai boyfrend jeans ai modelli più skinny, dai maxi dress ai pantaloncini, dalle gonne in jeans alla tuta che indossiamo per portare a spasso il cane.

In giro potete trovare una varietà infinita di modelli: da quelli più sportivi a quelli più chic e bon ton, perfetti quindi anche per le donne più mature che hanno deciso di chiudere definitivamente con i tacchi.

Insomma, i sandali bassi ci piacciono davvero tanto soprattutto per le loro estrema versatilità. Ecco quindi alcune proposte che non potete assolutamente perdere.

Zara, sandali bassi in pelle

I sandali alla schiava tornano prepotentemente di moda per questa estate 2021. Se siete amanti del genere, allora non potete assolutamente lasciarvi sfuggire questi sandali bassi in vera pelle, con punta e tallone quadrati di Zara.

Foto Zara

Questi deliziosi sandalini in pelle costano soltanto 59,95 euro e sul sito di Zara sono disponibili dal 35 al 41.

Mango, sandali fasce nodi

Se invece preferite uno stile decisamente più rock, come quello animalier, che dopo aver spopolato questo inverno, torna a riproporsi anche per l’estate, allora dovete assolutamente prendere in considerazione questi sandali pitonati di Mango.

Foto Mango

Fantasia animalier sobria, nodi decorativi, punta quadrata e plateau piatto. Sono le scarpe perfette tanto per un look rigorosamente da giorno (abbinateli a un paio di mom jeans e a una t-shirt bianca) che per un look da sera, magari sui toni del total black.

Costano soltanto 19.99 euro e le taglie disponibili vanno dal 35 al 42.

Birkenstock, Arizona

O le si odia o le si ama, stiamo parlando delle ciabatte Brikenstock ovviamente, che da sempre dividono il grande pubblico in fatto di scarpe e stile.

Foto Zalando

Noi vi consigliamo il classicissimo modello Arizona, in pelle scamosciata, nella sua variante di colore rosa chiaro.

Anche le Birkenstock (che vi piaccia o no) stanno bene un pochino su tutto. Potete trovarle sul sito di Zalando, costano 89.99 euro e le taglie disponibili vanno dal 35 al 43.

Sandali Match

Se invece amate osare con il colore e siete propensa ad acquistare dei modelli meno classici e convenzionali, allora dovete provare i sandali Camper del brand Match.

Foto Zalando

Questi sandali sono comodi, super sportivi e bold. Adatti alle donne che amano farsi notare. Potete acquistarli sul sito di Zalando: costano 84.99 euro e sono disponibili in quattro diverse varianti di colore.

Sandali alla schiava Amazon

Ci hanno insegnato che la semplicità premia. Quindi per restare in tema di sandali semplici, che si abbinano facilmente a look da giorno e da sera, vi proponiamo questa versione di sandali alla schiava del brand Amazon (ebbene sì, Amazon produce scarpe!).

Foto Amazon

Dorati e pieni di fascette, questi sandali sono perfetti per ricreare un outfit elegante e minimale. Il prezzo oscilla tra gli 11 e 34 euro, in base al colore e al numero che andrete a scegliere.

Sandali intrecciati H&M

Infine, vi proponiamo questi sandali intrecciati di H&M (che ricordano vagamente e alla lontana i ben più lussuosi modelli di Bottega Veneta).

Foto H&M

Sul sito sono disponibili in due diverse varianti di colore e costano solo 14.99 euro.