I consigli su come abbinare i sandali bassi durante l’estate

Tra i must have dell’estate non passano inosservate le mille proposte dei vari brand dei sandali bassi. Pratici, comodi e presentati in tantissime versioni differenti, i sandali bassi si possono sfoggiare in molte occasioni, dalla più casual a quella più elegante. Impossibile non averne almeno un paio nell’armadio.

Spesso impreziositi da strass e glitter, i sandali bassi, però, stanno bene a tutte? La scarpa flat può essere indossata solo in determinate occasioni e va evitata nel caso in cui ci sia un fisico non troppo slanciato, è davvero come si dice? Ecco cosa dicono i guru della moda e i consigli di stile da mettere in pratica!

Sandali bassi, stanno davvero bene a tutte?

Ancora oggi esistono alcune regole, se così possono essere chiamate, da seguire in ambito della moda. C’è chi dice che il blu non va abbinato al nero, che le scarpe e le borse vanno sempre abbinate, che le sneakers si indossano durante il giorno e che i look da sera devono essere caratterizzati da un vistoso tacco a spillo.

Per fortuna, però, la libertà, l’originalità e la fantasia stanno prendendo sempre di più il sopravvento, così da potersi esprimere attraverso il proprio stile e sfoggiare capi d’abbigliamento in grado di far sentire chiunque a proprio agio.

Sulle scarpe basse, proprio come i sandali, c’è ancora molto da discutere. Sembrerebbero, secondo alcuni, non star bene a tutte, questo perché potrebbe rendere la figura più bassa e di conseguenza anche più robusta. Da evitare, quindi, nel caso in cui non si è troppo alti e snelli.

Questo è un mito da sfatare assolutamente, ovviamente non slanciano la figura, quindi nel caso in cui tu sia alla ricerca di un look con effetto ottico allungante, dovresti assolutamente evitare questa scarpa e privilegiarne un’altra.

Se non sei alta e con i sandali bassi ti senti a tuo agio, potresti abbinarli ad una gonna a ruota, un abito midi o un pantalone crop così da mettere in risalto la scarpa. I sandali flat stanno bene anche su gonne di jeans corte, shorts o pantaloni skinny.

Per un look più elegante e raffinato potresti indossare dei sandali gioiello sotto un abito minimal da sfoggiare per un’occasione importante. Inoltre, sono le scarpe ideali per rimanere comode anche durante l’orario lavorativo, essenziale è scegliere il modello adatto al contesto e soprattutto che sia in linea con il proprio stile!