Se fa queste cose a San Valentino, scappa: sono delle enormi red flag!

Si sa che San Valentino è il giorno dell’amore, quello dedicato alla celebrazione della propria relazione con gesti di complicità e di affetto. Tuttavia, ci sono alcune persone che danno dei segnali da poter considerare delle vere e proprie red flag, ovvero delle bandiere rosse che dovrebbero far scattare dei campanelli di allarme.

Se – durante una cena romantica o la Festa degli Innamorati – il tuo partner adotta alcuni comportamenti inappropriati, bisogna fare delle considerazioni. Se fa queste cose a San Valentino, scappa perché si tratta di red flag enormi. Ecco la lista delle cose da tenere in considerazione, se accadono a San Valentino e non solo.

La lista delle cose che indicano delle red flag a San Valentino

Quando il tuo partner fa una di queste cose a San Valentino o durante una cena romantica, potrebbe voler dire che, forse, non è la storia che fa per te. Ecco quali sono alcune delle enormi red flag da tenere in considerazione.

Sta tutto il tempo al telefono: se il tuo partner passa tutta la serata con gli occhi sullo smartphone, rispondendo a messaggi o trascorrendo tempo sui social senza fare attenzione a te, sappi che questo potrebbe voler significare disinteresse o, comunque, una scarsa priorità nei tuoi confronti. Ti fa pagare la cena: una delle prime regole di un appuntamento romantico è proprio quella che prevede che il conto dovrebbe essere pagato da chi invita a cena. Se, invece, il tuo partner ti chiede di pagare la tua parte, significa che potrebbe non considerare la vostra relazione come abbastanza solida. Non ti domanda cosa ti piacerebbe fare: generalmente, quando interessa qualcuno, importa anche cosa questa persona desidera fare o meno. Pensiamo, ad esempio, a una semplice serata insieme, ma anche a una organizzata – per l’appunto – in base ai tuoi desideri. Del resto, questo significherebbe assenza di attenzione nei tuoi confronti o una mancanza di rispetto. Parla dell’ex per tutto il tempo: se lui non perde tempo e parla spesso della sua ex, rimpiangendola o comparandola a te, potrebbe voler dire che non è ancora pronto a lasciarsi andare con te. Non pensa a nulla di speciale per voi: non bisogna chiedere regali importanti, ma dei piccoli gesti di affetto sono quello che ci vuole. Se per una festa come San Valentino il partner non ti ha preparato un piccolo regalo, allora potrebbe esserci dell’indifferenza.

Se uno di questi comportamenti avviene a San Valentino, cerca di riflettere sulla salute della tua relazione. Senza alcun dubbio, non trascurare red flag che possono aiutarti ad avere una relazione sana in cui sentirsi apprezzati, amati e rispettati. Scopri anche quale look sfoggiare per il 14 febbraio e quali sono le mete perfette per un week-end romantico.