Se siete in dubbio su cosa indossare a San Valentino basta avere un po’ di fantasia e di buon gusto per ricreare outfit da togliere il fiato, anche partendo da capi che si hanno nel guardaroba.

Il 14 febbraio è infatti l’occasione giusta per sfoggiare dei look di San Valentino molto glamour e al tempo stesso romantici. Vediamo insieme quindi come vestirsi a San Valentino in base all’appuntamento che avete in programma e al vostro partner.

Come vestirsi a San Valentino per una cena fuori

Una volta scelto il regalo perfetto per il vostro lui a San Valentino, il secondo step per una vera fashion victim è passare in rassegna look diversi fino a trovare quello giusto.

La festa di San Valentino è da sempre associata al colore rosso, ma ovviamente il primo consiglio è di non puntare su un outfit in total color, ma solo su accessori rossi a contrasto.

Se invece si decide per un look più strong, allora potete mettere un tubino rosso a cui abbinare accessori neri oppure argento.

Anche le sfumature di beige e nero sono perfette per l’occasione. Molto bello l’effetto di un cappotto rosso, preferibilmente un dress coat, a contrasto con pantaloni neri o con una gonna plissettata in tulle.

Cosa indossare a San Valentino per una cena romantica in casa

Cosa indossare per una cena romantica di San Valentino da fare a casa? In questo caso potete scegliere anche capi meno eleganti: un’idea potrebbe essere quello di abbinare una gonna corta plissettata a maglie aderenti o in alternativa gonne midi con body-camicia sui colori scuri.

Potrete anche osare e indossare top con scollature più generose, proprio perché siete a casa con il vostro uomo. Per una cena a lume di candela, un abito a tubino resta un grande classico, da indossare anche con i tacchi alti dato che non vi toccherà camminare a lungo.

Cosa indossare a San Valentino per festeggiare con il tuo fidanzato

Per trascorrere la serata del 14 febbraio con la vostra metà si potrebbe scegliere di indossare dei look di San Valentino in base ai suoi gusti. Se lo conoscete bene, saprete anche quali sono i capi che lui preferisce e apprezza maggiormente. Nel dubbio, un capo seducente e raffinato è sempre la scelta migliore.

Via libera quindi ad abiti fascianti o leggermente svasati come quelli con gonna a tulipano o a trapezio, oppure a coordinati con maglie con carré in pizzo dall’effetto vedo-non-vedo, e se il vostro lui ama i capi più grintosi, anche una gonna di pelle nera può fare al caso vostro.

Cosa indossare a San Valentino se è il primo appuntamento

Ma cosa indossare a San Valentino se è il vostro primo appuntamento? Come nel caso di qualunque primo appuntamento, il vostro scopo è mostrare i vostri punti di forza, perciò fate molta attenzione a indossare solo capi che vi valorizzino.

I tubini sono perfetti per mettere in mostra le curve, ma premiate modelli sul ginocchio e mai sulla coscia per risultare seducenti ma raffinate.

Anche per i coordinati con gonne, evitate le mini troppo corte e preferite modelli sotto la metà della coscia, in forme ampie e a vita alta se avete i fianchi larghi.

I look seri con pantaloni sono poco adatti ai primi appuntamenti, ma se aggiungete un paio di décolletés a punta con tacco di certo anche i jeans più semplici risulteranno più chic e femminili.

Cosa non indossare mai a San Valentino

Quali sono invece i capi da non indossare mai a San Valentino? Ecco cosa evitare assolutamente di mettere nel giorno della festa degli innamorati:

Le scarpe ballerine , anche se comode e di tendenza, non piacciono per niente agli uomini, meglio quindi evitarle.

, anche se comode e di tendenza, non piacciono per niente agli uomini, meglio quindi evitarle. Le calze a rete . A meno che il vostro partner non vi abbia fatto capire che le ama particolarmente, è meglio evitare questo capo che vi fa apparire troppo aggressive e a volte volgari.

. A meno che il vostro partner non vi abbia fatto capire che le ama particolarmente, è meglio evitare questo capo che vi fa apparire troppo aggressive e a volte volgari. Le gonne sotto il ginocchio , le cosiddette gonne midi, per quanto siano chic e raffinate, creano un effetto bon ton dagli echi retrò che fa storcere il naso a molti uomini.

, le cosiddette gonne midi, per quanto siano chic e raffinate, creano un effetto bon ton dagli echi retrò che fa storcere il naso a molti uomini. I gioielli di grandi dimensioni distolgono l’attenzione del vostro uomo da voi e ovviamente appesantiscono il look in modo poco fashion.

distolgono l’attenzione del vostro uomo da voi e ovviamente appesantiscono il look in modo poco fashion. Accessori e borse a forma di cuore devono restare a casa.

devono restare a casa. L’intimo non coordinato. Se programmate anche un dopo-cena interessante, l’intimo deve essere coordinato e chic, meglio se in pizzo nero.

Seguite questi pochi e semplici consigli e vedrete: lo lascerete a bocca aperta!