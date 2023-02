San Valentino: lavoretti fai da te

Siete alla ricerca di lavoretti di San Valentino per dire ti amo al partner in modo originale e unico? Basta un pizzico di manualità, un po’ di fantasia e con le istruzioni giuste e tutto l’occorrente i lavoretti fai da te per la festa degli innamorati sono un vero e proprio gioco da ragazzi.

Sono tante le idee da poter realizzare anche all’ultimo minuto, come un biglietto d’amore fai da te, un porta fotografie a forma di cuore, un mazzo di fiori realizzato con della carta colorata, un segnalibro romantico e tanto altro ancora! Scopri le idee creative più belle da realizzare a mano per il 14 febbraio.

Biglietti d’amore per San Valentino

lavoretti San Valentino foto Pinterest |

Cosa c’è di meglio di un biglietto carico di amore per San Valentino? E se quelli già pronti e prestampati rischiano di essere una scelta troppo banale, meglio puntare sul fai da te originale, con quel tocco di creatività in più che non guasta mai.



Si possono realizzare splendidi biglietti pop up, magari scegliendo come protagonista un cuore e utilizzando il cartoncino dei colori che preferite. Si possono anche mixare i materiali e le consistenze: ad esempio, si può decorare il più classico dei biglietti con dei ritagli a forma di cuore e decorare con dei bottoni sulla copertina del biglietto.

Portafotografie a forma di cuore

lavoretti San Valentino foto Pinterest |

Una foto, come un biglietto, è per sempre. Quindi, tra le scelte più azzeccate per San Valentino ci sono proprio loro, le fotografie scattate tra baci, carezze e momenti bellissimi con l’amato. E, per completare il tutto, si può realizzare una bella cornice fai da te con dei bastoncini di legno. Semplice e veloce da realizzare!

Realizzarla è molto semplice: procuratevi dei bastoncini di legno, se preferite colorateli con della tempera; dopodiché posizionate due bastoncini in verticale in modo parallelo e iniziate ad attaccarci sopra dei bastoncini in orizzontale. Per una maggiore resistenza utilizzate della colla vinilica! Decorate a piacere e incollate la fotografia che preferite.

Mazzo di fiori di carta

lavoretti San Valentino foto Pinterest |

Il mazzo di fiori di carta è un’idea molto facile e veloce da preparare all’ultimo minuto. Vi spieghiamo step by step come fare…

Procuratevi dei cartoncini colorati e disegnaci sopra la parte superiore di un fiore, quindi i petali.

Ritagliate i fiorellini.

Prendete un cartoncino verde e ritagliatelo per la lunghezza, in modo da creare tanti piccoli steli.

Incollate i fiorellini su ciascun stelo e unite il mazzo di fiori con un nastro.

Fate un fiocco e il gioco è fatto!

Segnalibro romantico

lavoretti San Valentino foto Pinterest |

Se il vostro partner ama leggere i libri, un segnalibro è sicuramente un lavoretto fai da te creativo da realizzare in poco tempo. Vi basterà avere dei cartoncini abbastanza resistenti e disegnarci sopra tutto quello che preferite, anche una semplice frase può andar benissimo!

Mini scatola con cioccolatini

lavoretti San Valentino \ foto Pinterest | Kristyn – Lil’ Luna

Uno dei lavoretti più belli ed elaborati da fare: una mongolfiera fai da te per inserirci al suo interno cioccolatini o caramelle. Come fare? Procuratevi delle cannucce, dei pirottini per mini torte, un cartoncino rosso e la colla a caldo. Per concludere potreste anche utilizzare un vero palloncino! Mi raccomando, sceglietene uno piccolo.

Decorate i pirottini con cuori ritagliati da un cartoncino rosso.

Incollate con l’aiuto della colla a caldo le cannucce ai lati del pirottino.

Gonfiate il palloncino e bloccatelo tra le cannucce.

Inserite al suo interno i cioccolatini e quello che preferite!

Stupire il partner non è mai stato così bello e divertente! Infatti, con questo lavoretto fai da te ci sarà anche da divertirsi.

Lavoretto per bambini di San Valentino

lavoretti San Valentino foto Pinterest |

Anche i bambini desiderano realizzare dei lavoretti per la festa degli innamorati, di seguito potete trovare gli step da seguire per creare una coroncina di carta a tema San Valentino.