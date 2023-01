Lo stress influisce sulla salute della pelle: come ritrovare la serenità

Numerosi studi scientifici lo hanno definito il “male del secolo”, eppure più che un malanno passeggero questo tende a somigliare maggiormente ad un fedele compagno di vita per ognuno di noi: e di chi staremmo mai parlando, se non dello stress? Non si tratta esclusivamente di un velo sottile che copre la quotidianità appesantendola sensibilmente -come se ciò non bastasse- ma di qualcosa che inevitabilmente si ripercuote anche all’esterno, attraverso fastidi ed inestetismi come indice rivelatore del conflitto interno che si sta vivendo.

La pelle, in quanto organo più esteso del corpo umano, è la prima a risentirne ed a mostrarne gli effetti negativi: sarebbe da imputare allo stress, infatti, la comparsa di acne, dermatiti, occhiaie marcate e borse sotto agli occhi ma anche dell’inasprimento delle rughe d’espressione. Va da sé come, per sbarazzarsene una volta per tutte, risulti dunque necessario agire sul problema alla radice. In che modo? Ecco qualche buona abitudine da inserire prima di subito nella propria routine giornaliera!

5 efficaci modi per liberarsi dello stress un passo alla volta (e sfoggiare l’incarnato super glowy dei tuoi sogni)

Foto Instagram @kylieskin