Sono iniziati i saldi in molte città italiane, ma non scordiamo che ci sono anche i saldi online per chi non ama fare le file alle casse. Contendersi l’ultima taglia M del vestito nero che tanto ci piaceva oppure litigare per il paio di scarpe che tanto desideravamo, non è un’esperienza piacevole. Gli sconti sono un momento per fare shopping e divertirsi, non deve diventare una guerra per accaparrarsi ciò che vogliamo.

Ecco quindi una selezione di siti di acquisti dove troverete tantissimi saldi online con sconti che arrivano fino al 70%. Potrete fare compre comodamente sedute sul vostro divano, in tutta calma e tranquillità! Si, c’è il problema di non poter provare cosa si compra, ma se si tratta delle grandi firme, si possono sempre provare in negozio ed acquistare poi su internet se il prezzo è più allettante.

Shopping: i saldi online

Di siti dove fare acquisti su internet ce ne sono tantissimi, questo l’elenco di quelli più famosi a livello internazionale dove comprare prodotti in saldi, anche abbigliamento griffato.

Saldi Privati

Il famoso portale dove trovare tantissimi capi di abbigliamento grandi marche in offerta con consegna a domicilio in 72 ore.

Su Yoox, che è uno dei maggiori siti di acquisti online dove è possibile trovare marche come Dolce & Gabbana, Micheal Kors, Prada e Roberto Cavalli. Alcuni prodotti in saldi possono arrivare al 70%!

Su Net-a-porter i saldi sono già iniziati da un po’ e potrete trovare interessanti offerte che riguardano Christian Louboutin, Valentino e Miu Miu, per citarne alcuni.

Su La Redoute i saldi arrivano fino al 50% per quante sono alla ricerca di qualcosa di esclusivo. I prodotti disponibili per il saldi online non riguardano soltanto abiti e scarpe ma anche mobili e tessili per la casa.

Saldi online fino al 70% di sconto e consegne in tutto il mondo per Top Shop. Vi basterà inserire “Italia” come Paese di destinazione e verrete reindirizzate al portale europeo di uno dei più longevi dei negozi online.

Celebre negozio online per lo shopping particolarmente amato dalle fashion addicted che ha in programma dei saldi che permettono di arrivare a pagare un capo anche il 60% in meno.

Colosso degli acquisti online offre dei saldi strepitosi, sia sull’abbigliamento che su prodotti di uso quotidiano e se si è membri del programma Prime di Amazon: non si pagano le spese di spedizione e i prodotti arrivano comodamente a casa con corriere in pochissimo tempo.

Vendita online: le spese di spedizione

Molti portali di shopping online offrono le spese di spedizione gratuite, è un dato importantissimo da prendere in considerazione perché se abbiamo visto lo stesso vestito su due siti differenti e uno dei due offre un servizio gratis con corriere, a parità di prezzo sceglieremo quest’ultimo perché il prezzo della spedizione (nel caso dovessimo pagarla) potrebbe farci sforare con il budget che abbiamo prefissato per i saldi online, quindi… facciamo attenzione!

Pagamenti… sicuri?

Si è spesso sentito dire da amici e conoscenti, che gli acquisti online sono pericolosi perché hacker e truffatori potrebbero rubare i dati della nostra carta e di conseguenza ripulirci il conto. Sì, esistono persone malintenzionate che potrebbero clonare le nostre carte di pagamento, non c’è dubbio. Conviene quindi, per i saldi ma anche per gli acquisti online in generale, farci una carta di credito prepagata e utilizzare soltanto quella per lo shopping su internet. Tantissime banche ormai offrono la possibilità di avere delle carte di questo genere, la pù celebre a livello nazionale è la Postepay delle Poste Italiane. Sarebbe meglio, per evitare ogni tipo di problema, di ricaricare la carta dell’importo che vogliamo spendere in maniera tale da limitare i danni in caso di sfortuna. Va anche detto però che può capitare che siano proprio i venditori online a esser disonesti, compriamo allora solo su portali conosciuti come quelli che abbiamo citato sopra per esempio.