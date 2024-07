Saldi estivi: le migliori promozioni del brand Angelico per lei e per lui

Rinnovare il guardaroba con capi eleganti e di ottima qualità puntando su convenienza, raffinatezza, colore e stile: ecco le promozioni sulla collezione donna e uomo del brand Angelico. Anche per il brand Angelico è tempo di saldi estivi, un’occasione imperdibile per rinnovare il guardaroba approfittando delle numerose promozioni sulla collezione femminile e sui capi maschili, … Leggi tutto

Rinnovare il guardaroba con capi eleganti e di ottima qualità puntando su convenienza, raffinatezza, colore e stile: ecco le promozioni sulla collezione donna e uomo del brand Angelico.

Anche per il brand Angelico è tempo di saldi estivi, un’occasione imperdibile per rinnovare il guardaroba approfittando delle numerose promozioni sulla collezione femminile e sui capi maschili, senza rinunciare alla qualità e all’eleganza che da sempre caratterizzano il noto marchio biellese.

Disponibili in store e online sull’e-commerce ufficiale, i saldi di Angelico sono un mix perfetto tra convenienza e stile, che si riscontrano facilmente nelle proposte pensate per vestire la donna contemporanea e per andare incontro alle diverse esigenze dell’uomo moderno che strizza l’occhio alla tradizione.

Saldi estivi Angelico: convenienza, eleganza e qualità

Elevare costantemente gli standard del settore tessile è la mission di Angelico fin dalla fondazione del lanificio nel 1959, nucleo iniziale di quella che sarebbe diventata una delle più importanti realtà industriali del biellese, rappresentativa dell’eccellenza tessile locale nel mondo.

La vasta rete di negozi del marchio Angelico, 20 in Italia e 3 store in Svizzera, si caratterizza per un approccio sempre professionale e per una continua attenzione verso il cliente, che grazie ai saldi stagionali ha l’opportunità di toccare con mano i tessuti pregiati e le linee raffinate, contando su prezzi convenienti.

Promozioni Angelico: le proposte per lei

Coniugando comfort e raffinatezza, i capi femminili scontati spaziano dalla collezione abiti agli outfit casual, comprendendo le raffinate maglie femminili e vari modelli di pantaloni. Tutto all’insegna del colore e dello stile senza tempo.

Tra le mise da cerimonia, ad esempio, Angelico propone un vero must dell’estate 2024: la tuta elegante con maniche ad aletta, zip sulla schiena e profondo scollo a V con tulle invisibile. Meno formale, ma altrettanto di classe, è l’abito midi in pregiato tessuto denim, caratterizzato da una vestibilità confortevole e una linea svasata che valorizza la figura femminile.

Colore e raffinatezza sono anche i tratti distintivi dei freschi gilet in viscosa stretch, capi d’abbigliamento versatili e di tendenza per chi cerca un look elegante e casual allo stesso tempo, facilmente abbinabili con i pantaloni denim gessati, il cui taglio impeccabile e la massima leggerezza garantiscono il massimo comfort anche nei mesi più caldi.

Altrettanto versatili sono i pantaloni modello palazzo realizzati al 100% in viscosa, traspiranti e perfetti per chi desiderano un’ampia libertà di movimento.

Sconti e offerte sulla collezione uomo

Anche per l’uomo che desidera creare outfit di classe puntando sulla qualità le proposte in saldo non mancano. La moda maschile di Angelico incarna eleganza e gusto contemporaneo, evidenti ad esempio in uno dei capi bestseller che è possibile acquistare in saldo: l’abito bluette micro pied de poule custom fit è realizzato in una pregiata lana al 100%, con un motivo a micro pied de poule azzurro su sfondo blu.

Fanno parte della collezione uomo primavera-estate attualmente in saldo anche le polo lavorate in piquet con colletto jaquard, che dona raffinatezza e originalità, così come la giacca da uomo tabacco realizzata al 100% in lino. La collezione in lino comprende anche pantaloni e camicie custom fit caratterizzati da una linea pulita e raffinata, che aggiunge un tocco di eleganza al guardaroba.