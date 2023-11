Sabrina Ferilli senza trucco nei camerini: bellissima anche prima di andare in onda

Sabrina Ferilli è stata beccata senza trucco nei camerini, ecco come è apparsa la bellissima attrice poco prima di andare in onda.

Con o senza trucco, Sabrina Ferilli è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Ecco come è stata fotografata poco prima di andare in onda quando nei camerini ancora doveva passare per il make up artist: le foto inedite la mostrano infatti senza trucco.

Sabrina Ferilli a 58 anni è ancora una delle donne più belle in Italia, e quando si mostra al naturale si può dire che lo sia ancora di più. Proprio recentemente l’attrice romana si è mostrata in alcuni selfie, con delle stories su Instagram, in cui mostra il suo viso prima della prova trucco nei camerini. Inutile dire che la sua bellezza genuina non appassisce nemmeno un po’ senza il make up: ma ecco le foto che la mostrano in tutto il suo splendore.

Sabrina Ferilli senza trucco nei camerini: le foto la mostrano prima di entrare in scena

Soffermarsi solo sulla bellezza estetica di Sabrina Ferilli sarebbe riduttivo in quanto l’attrice romana ha da sempre colpito il pubblico per il suo carattere. Recentemente l’abbiamo vista protagonista a Tu sì que vales dove si è distinta ancora di più per la sua schiettezza da romana, acquisendo sempre più consensi da uomini e donne.

Anche senza trucco e filtri Sabrina appare sempre radiosa, nella versione acqua e sapone è un incanto. A onor del vero tra l’altro non ama utilizzare make up eccessivi e il suo viso è sempre truccato con grande naturalezza. Proprio per questo motivo i fan apprezzano sempre le sue foto “nature”.

Non è la prima volta infatti che Sabrina Ferilli condivide immagini di sé senza trucco e con i capelli al naturale, ama mostrarsi nella sua versione più genuina. Appena sveglia, in barca, insomma è una donna che non si crea assolutamente il problema di mostrarsi senza filtri, anche con qualche segno dell’età che avanza. Ovviamente è diversa da come appare in tv nelle trasmissioni, o sui vari red carpet, ma anche questa sua versione è amata dai follower che ne apprezzano la semplicità.

Senza trucco, con i capelli sciolti, disordinati, l’attrice si mostra senza tabù e sfata tutti i pregiudizi sull’età e sull’utilizzo eccessivo del make up e della chirurgia estetica. Le sue foto hanno un successo così grandioso che molti follower le chiedono quale sia il segreto della sua bellezza a quasi 60 anni!