Il rosso è il protagonista del tuo look del giorno

Un outfit colorato e primaverile, il colore che sfoggerai in questo mercoledì di primavera è il rosso. Una tonalità sensuale, romantica e dal tocco femminile, puoi indossare il rosso anche nei tuoi look casual attraverso accessori o capospalla di tendenza.

Per questo look del giorno vogliamo suggerirti un outfit che andrà bene per qualsiasi occasione, dall’ufficio ad un evento più importante. Nel caso ti basterà sostituire i pantaloni con una gonna maxi e il gioco è fatto. Ecco, quindi, il look del giorno suggerito da Pourfemme!

Cosa mi metto oggi? Il look del mercoledì

Per questo look del giorno abbiamo scelto come colore protagonista il rosso in tutte le sue sfumature. Privilegia un tipo di tonalità che ti faccia sentire a tuo agio o che metta in risalto il tuo incarnato, se il rosso non rientra nei tuoi gusti personali puoi sempre decidere di sfoggiarlo con borse o accessori vivaci ed elaborati.

Il nostro consiglio del giorno è di creare un look casual chic. Scegli la classica t-shirt bianca abbinata ad un romantico e sensuale blazer rosso, concludi il look con uno dei modelli di jeans di tendenza per la primavera estate. Dal modello skinny a quello a palazzo, potrai trovare il jeans che valorizza al meglio la tua silhouette.

Per mettere in risalto il rosso del blazer opta per un jeans dalla tonalità scura. Se non sai come abbinare il rosso, non perdere i nostri migliori suggerimenti di moda riguardo la nuance più amata della primavera!

A questo punto non ti resta che scegliere la scarpa da indossare. Qui sei libera di scegliere in base a ciò che dovrai andare a fare. Se hai un appuntamento importante puoi optare per una scarpa con il tacco, come la kitten heels, altrimenti opta per una scarpa bassa, comoda e chiusa, ovvero le tanto amate converse.

Un look giovanile, fresco e primaverile, perfetto da sfoggiare tutto il giorno a scuola, in ufficio o in giro per il centro della città. Scegli una borsa di tendenza, come la tote bag o la mini bag da portare a mano. Per quanto riguarda gli accessori puoi mettere in risalto il tuo look con maxi orecchini dorati e anelli impreziositi da gioielli.

Concludi con un make up leggero e naturale, metti le labbra in risalto con una tinta labbra nude dal finish opaco.