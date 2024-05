Il look della domenica è per tutte le età

Perfetto per un pranzo al ristorante o per una passeggiata in compagnia della propria famiglia o delle amiche, il look che ti proponiamo oggi è comodo e pratico da indossare tutto il giorno.

Se hai una camicia nel guardaroba e fino ad ora l’hai indossata in occasioni importanti, sceglila per questo look casual della domenica! La scelta delle scarpe potrebbe fare la differenza…

Cosa mi metto oggi? Il look della domenica

La camicia può diventare l’indumento perfetto per un look casual chic della domenica. La camicia bianca è di tendenza per la primavera estate, si indossa sopra gonne, pantaloni eleganti, in lino e jeans.

Il modello total white non può mancare nel guardaroba della bella stagione, inoltre la camicia bianca potrai indossarla anche durante le tue serate estive sopra mini gonne e pantaloni in lino. Scegli un modello fresco e leggero, così da poter sfruttare la camicia fino alla fine di settembre.

Se non hai appuntamenti particolari puoi indossare i tuoi jeans preferiti, scegli un modello largo a vita alta così da mettere in risalto il bianco della camicia. Inoltre, il jeans chiaro e la camicia bianca over sono uno dei look della primavera più in voga del momento. Se non sai come abbinare i jeans in primavera, non perdere la nostra guida!

Dopo aver scelto il modello di jeans da indossare sotto la camicia bianca, dovrai scegliere la calzatura perfetta per questa domenica di primavera. Il nostro consiglio del giorno è di indossare i tanto amati mocassini, le scarpe più richieste della primavera da poter sfoggiare in tantissime occasioni diverse.

Un classico intramontabile, il mocassino può tornare utile anche nel caso in cui tu abbia un appuntamento importante dell’ultimo minuto. Perfetti sotto le gonne, gli abiti e i jeans, se vuoi rendere il tuo look più bello e di tendenza non puoi non scegliere questo modello di scarpe.

Se hai un paio di mocassini nell’armadio e non sai come renderli protagonisti del tuo look, non perdere la guida su come abbinare i mocassini nel pieno della primavera! Se non sei fan dei mocassini, puoi semplicemente indossare delle scarpe basse e comode come le mules o le slip-on!

Ora non ti resta che personalizzare il look con i tuoi accessori preferiti. Per quanto riguarda la borsa opta per un modello a tracolla a mezza luna, un modello di tendenza per tutto il 2024 da non lasciarsi sfuggire!