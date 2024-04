Il look del giorno comodo per affrontare al meglio il venerdì

Non so cosa indossare! Il look del giorno è primaverile, comodo e alla moda. Ecco cosa ti suggeriamo di mettere oggi!

Come mi vesto oggi? Il weekend è sempre più vicino, per concludere al meglio queste giornate frenetiche dal rientro di Pasqua non puoi non indossare uno dei look casual più comodi in assoluto.

Il look che ti suggeriamo oggi non solo è alla moda, ma è anche sportivo e confortevole, un outfit versatile da sfoggiare in più occasioni. Se devi fare la spesa, andare a lavoro o semplicemente fare una passeggiata con le amiche o il partner in centro città, opta per questo outfit, non te ne pentirai!

L’outfit comodo al passo con le tendenze

Il look del giorno è fresco e giovanile, se sei alla ricerca di un outfit versatile, comodo e perfetto per una giornata senza impegni importanti, questi suggerimenti potrebbero tornarti molto utili.

Il primo suggerimento è quello di optare per una t-shirt di cotone a maniche corte, le temperature primaverili sono arrivate in quasi tutta Italia e potresti aver bisogno di rimanere con le braccia scoperte.

Vestirsi a strati in questo periodo è importante, quindi opta per una felpa over tornata di moda per questa primavera 2024. Un look che richiama molto il mondo delle ragazze, ad oggi son tante le donne over 30 e over 40 che cercano questo tipo di outfit confortevole e pratico.

Se vuoi rimanere comoda e desideri coprire le gambe puoi indossare dei semplici leggings total black, altrimenti punta ad uno dei pantaloni tornati in voga per la bella stagione: i pantaloncini pinocchietto!

Puoi indossarli in tantissimi modi, opta per un modello skinny e morbido così da creare il giusto equilibrio con la felpa larga. Evita, quindi, i pinocchietto larghi e troppo ampi.

Concludi con un paio di sneakers sportive, ma per dare il tocco di stile finale al look non rinunciare agli accessori. Scegli una maxi bag da portare in giro tutto il giorno, potrai avere sempre a portata di mano tutto l’occorrente di cui hai bisogno quando sei fuori casa.

Le maxi borse hanno ripreso il posto delle mini bag, per questa primavera estate ne vedrai di tutti i colori. Un accessorio must have di stagione specialmente per chi trascorre gran parte del tempo in ufficio o in giro a fare commissioni varie.

Con questo look potrai affrontare il venerdì con più serenità e soprattutto con più… stile!