Look del giorno, cosa mi metto oggi?

Il look del giorno con la sua semplicità conquisterà tutti. Ecco come ottenere un outfit elegante!

Dopo i giorni di festa in cui la comodità non è mancata, è tornato il momento di sfoggiare look primaverili raffinati e di classe. Se non sai cosa indossare oggi, noi di Pourfemme siamo qui per aiutarti!

Scegliere i capi d’abbigliamento per creare l’outfit perfetto del giorno talvolta può trasformarsi in una missione quasi impossibile. Eppure basta davvero poco per dare vita ad uno dei look più belli della stagione!

Punta sulla semplicità e vedrai come il look raffinato ed elegante verrà fuori in men che non si dica. Con l’arrivo della bella stagione, inoltre, puoi sbizzarrirti con tantissime tipologie di indumenti!

Ecco, quindi, il look del giorno da sfoggiare con stile ed eleganza!

Cosa mi metto oggi, il look del giorno all’insegna dell’eleganza

Se hai un invito particolare ma l’evento non è del tutto formale, puoi prendere in considerazione il look che ti proponiamo qui sotto. Tornerà utile anche per un appuntamento romantico o un aperitivo in centro con le amiche in un locale chic!

Il look del giorno è composto da mini dress a tubino con dettagli poco vistosi, in questo modo potrai abbellire il look con collana, maxi orecchini e bracciali. Dopo aver scelto l’abito, con il total black vai sul sicuro, procedi con il resto del look.

Il mini dress è un capo d’abbigliamento evergreen, puoi indossarlo tutto l’anno e puoi scegliere il tessuto e i vari abbinamenti in base al periodo. La primavera è arrivata da poco, quindi puoi ancora sfoggiare i tuoi stivali alti Cuissard con tacco basso.

Trattandosi di una calzatura che copre gran parte della gamba, puoi evitare di indossare collant anche leggermente velati. Solitamente vengono sfoggiati nel periodo autunnale, ma data la ricerca del look elegante puoi sfruttarli anche per quest’occasione!

Il look elegante e raffinato scelto fino ad ora non può che essere arricchito da un elegante trench coat impermeabile, perfetto per la stagione primaverile.

Scegli un modello over così da seguire le tendenze, il colore può variare in base alla scelta della nuance dell’abito. Lascialo aperto così da far risaltare l’intero look del giorno!

Concludi con una borsa di tendenza per la primavera, ovvero il modello a secchiello. La borsa a secchiello è un grande ritorno, sembrava essere passata di moda ma in questo 2024 ha trovato nuovamente spazio tra le tendenze di stagione.