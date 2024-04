Non so cosa mettermi! Il look da giorno ma anche da sera

Altra giornata di pioggia, cosa mi metto oggi? L’outfit per affrontare le basse temperature!

Manca sempre meno al lungo weekend di Pasqua, la settimana lavorativa sta per giungere al termine e tu, come (quasi) ogni giorno, molto probabilmente stai pensando a cosa mettere oggi.

Scegliere il look del giorno non sempre è così semplice, specialmente se la primavera sembra aver nuovamente lasciato posto all’inverno, le temperature si sono abbassate e il clima non è uno dei migliori in quasi tutta la penisola. Ecco perché noi di Pourfemme con la nostra rubrica ti aiutiamo a trovare l’outfit perfetto per oggi che metterà in risalto il tuo stile e la tua personalità.

Il look del giorno con gonna e collant

Se ami indossare le gonne, anche se piove, approfittane con un look alla moda e super chic. Stiamo parlando della gonna plissettata, un modello tornato in voga per questa primavera estate che sicuramente avrai nel guardaroba.

Scegli un modello che ti faccia sentire a tuo agio, per quanto riguarda la nuance potresti valutare bene per quale occasione ti stai vestendo.

Se hai i dubbi, scegli un monocolore chiaro e tenue, in questo modo sarai perfetta per ogni tipo di evento. Visto che il clima tipico della primavera sembra nascondersi anche oggi, sarebbe meglio coprire le gambe e ripararle dal freddo e dalla pioggia.

Opta per delle calze velate total black. Se cerchi qualcosa di semplice e neutro opta per dei collant, altrimenti potresti prendere in considerazione l’idea di indossare delle autoreggenti così da ottenere un look più sensuale!

Per quanto riguarda il resto dell’outfit potresti indossare una camicia con colletto oppure puntare su qualcosa di più semplice e casual come un body a maniche lunghe con collo rotondo.

Ultimamente sta andando sempre più di moda indossare il body con schiena scoperta, puoi anche scegliere di indossare questo indumento purché ti faccia a sentire a tuo agio!

Il look del giorno che ti stiamo proponendo oggi è adatto anche per la sera, quindi se hai un appuntamento dopo questa lunga giornata di lavoro o di studio, rendi il look più chic ed elegante con un semplice accessorio: gli orecchini.

Non un modello qualsiasi, opta per gli orecchini chandelier dai colori accesi arricchiti da perle e strass luminosi. Per mettere in risalto l’accessorio, potresti raccogliere i capelli in uno chignon o una semplice coda di cavallo!