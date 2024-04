Look del giorno, l’outfit romantico del martedì

Cosa mi metto oggi? Il look del giorno è elegante e raffinato. Ecco cosa potresti sfoggiare in questo martedì di pioggia!

Il caldo primaverile, quasi estivo, sembra essere già un lontano ricordo, per questa settimana son previste temperature molto basse tanto da dover nuovamente rifare il cambio di stagione. Se hai già messo via tanti capi d’abbigliamento, sappi che potresti aver bisogno di tirare fuori alcuni dei tuoi indumenti autunnali e invernali.

Per il look del giorno ti suggeriamo pezzi alla moda che potrai personalizzare e abbinare come più ti piace. Ecco quindi cosa potresti indossare oggi!

Il look del giorno, per questo dolce martedì mi vesto così

La nostra rubrica ha lo scopo di aiutarti a trovare l’outfit da sfoggiare da mattina a sera. Ovviamente i consigli possono variare in base al clima e a ciò che dovrai fare durante il giorno, quindi cerca di trarre la giusta ispirazione per dare vita al tuo outfit personalizzato!

Il primo suggerimento è quello di indossare i pantaloni a sigaretta, un grande ritorno previsto per questa primavera estate. Eleganti e raffinati, perfetti per un look casual e per un look più formale, i pantaloni a sigaretta sono un modello super versatile da avere assolutamente nel guardaroba di mezza stagione ed estivo.

Scegli una nuance chiara, così da creare contrasto con una t-shirt o una camicia da indossare in base all’occasione. Per rimanere più comoda, puoi indossare un top semplice a maniche lunghe e optare per un capospalla come una giacca biker.

L’eleganza del pantalone incontra la determinatezza della giacca di pelle, un tocco casual al tuo look perfetto per creare vibes più primaverili e di tendenza. Il contrasto con la tonalità chiara del pantalone e la giacca più scura crea il giusto equilibrio di colori nel look.

Altrimenti opta per un completo total black e dona luce con la scelta degli accessori, dalla borsa agli orecchini e le collane da abbinare! Come calzatura potresti voler sfoggiare i tuoi sandali bassi eleganti, se le temperature te lo permettono puoi tranquillamente indossarli, altrimenti opta per uno stivaletto basso ideale sotto il modello di pantaloni selezionato per questo look.

Con questo look potrai partecipare a qualsiasi evento, se però hai necessità di un dress code più formale e raffinato, ti basterà togliere la giacca biker e sostituirla con un blazer.