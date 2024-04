I leggings per la primavera si indossano così, ecco il look del giorno

Cosa mi metto oggi? Il look primaverile da indossare dalla mattina alla sera!

La primavera è iniziata solamente da due giorni, eppure non vedi l’ora di iniziare a sfoggiare i look primaverili più belli della stagione. Il look del giorno che ti proponiamo è comodo e semplice, ti ripara dalle temperature del mattino e ti permette di non patire l’improvviso sbalzo di temperatura tipico della stagione primaverile.

Il look del giorno per una passeggiata in centro

Che sia una passeggiata in centro o un appuntamento con le amiche o anche solo per fare la spesa, questo look è comodo e pratico da indossare tutto il giorno.

Uno degli indumenti più ricercati per i primi giorni di primavera sono i leggings, non in stile sporty chic, quindi stretti e attillati, ma svasati. I leggings svasati diventano più eleganti se indossati a vita alta e con effetto a zampa, scegli i leggings svasati per il look del giorno così da restare comoda senza problemi.

Al posto del classico crop top, ti suggeriamo di indossare l’abito chemisier, un evergreeen della primavera da poter indossare in ogni occasione. Ormai di tendenza da diversi anni, anche per questa bella stagione i chemisier conquistano un posto tra le tendenze dei capi d’abbigliamento più in voga.

Una camicia oversize da indossare con ogni tipo di calzatura, in base a come l’abbini puoi ottenere un look più elegante o uno più casual. Ecco perché dovresti sempre avere un chemisier nel tuo guardaroba, potrebbe salvarti in tantissime occasioni!

In realtà la maxi camicia andrebbe indossata proprio come un abito, quindi senza pantaloni o collant, però con i leggings svasati potresti ottenere un look sorprendente e originale. Soprattutto potresti uscire senza problemi sin dal mattino presto e non rischiare di avere freddo alle gambe!

Se non ami questo abbinamento, puoi sempre lasciare l’abito chemisier aperto e indossare un crop top monocolore sotto l’abito. Per mantenere un look più sofisticato, però, evita le sneaker almeno per questa volta. Opta per le francesine basse, tipiche della stagione primaverile per chi ama una scarpa elegante ma non vuole azzardare con tacchi e dettagli troppo vistosi.

Una volta completato il look indossa un trench lungo quanto l’abito chemisier, privilegia un total black in pelle o un classico trench color cammello per mantenere un aspetto più elegante. Anche una giacca di jeans potrebbe andare bene, purché sia in versione over e non dal taglio dritto!