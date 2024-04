Oggi mi vesto così, il look del giorno è elegante ma particolare

Un look del giorno particolare e diverso dal solito, l’outfit di oggi è originale e al passo con le tendenze del momento!

Dal carattere deciso e sbarazzino, il look del giorno che ti proponiamo potrebbe non rientrare nel tuo stile… nonostante ciò, potrebbe essere di tuo gradimento!

Come può un look da giorno trasformarsi in un abito da sera? Per dare quel tocco di stile ed eleganza in più per una serata romantica, puoi puntare agli accessori come orecchini e borse.

Ecco, quindi, il look del giorno che potrai indossare anche di sera!

Cosa mi metto oggi, il look del giorno da indossare fino a sera

Durante la primavera è lui l’abito più richiesto in assoluto, stiamo parlando del vestito chemisier. Questo tipo di modello non può mancare assolutamente nel guardaroba femminile, si adatta a tutti i contesti e può essere protagonista di mille abbinamenti differenti.

L’abito chemisier viene proposto sia in versione low cost che in versione luxury, è un modello proposto per tutte le tasche e può essere indossato oggi in vista della bella giornata di sole primaverile.

La maxi camicia può essere midi o over, per una versione più corta potresti azzardare un po’ di più e creare un abbinamento dal carattere più sbarazzino e determinato: indossare lo chemisier con le calze a rete.

Un accostamento particolare, potrebbe non rientrare nel tuo stile quotidiano, eppure potresti provare ad uscire un po’ dagli schemi e decidere di sfoggiare un look diverso dal solito! Non perdere la nostra guida su come indossare le calze a rete.

Per concludere in bellezza le scarpe proposte sono le slingback. Un modello in stile anni Cinquanta, le versioni proposte oggi sono più moderne e colorate. La caratteristica delle slingback è il cinturino che accompagna la caviglia, il tallone è completamente scoperto mentre le dita sono coperte.

Per un modello più chic ed elegante potresti optare per una scarpa a punta con un tacco sottile di circa 3 – 5 cm. La sensualità e la femminilità non mancheranno di certo nel tuo look grazie a questo modello di scarpa.

I brand propongono modelli impreziositi da applicazioni, strass e fiocchi, visto l’abbinamento con le calze a rete potresti puntare ad un classico total black privo di dettagli vistosi. Per dare luce al look indossa degli orecchini maxi e una borsa piccola da portare anche a tracolla!