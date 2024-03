Il look del giorno del venerdì è per chi ama la comodità ma non vuole rinunciare allo stile

Il look di oggi è comodo e pratico, nonostante la semplicità lo stile non mancherà di certo!

Il weekend è ormai alle porte, per affrontare al meglio il venerdì non puoi assolutamente rinunciare ad un look comodo e versatile. Gli outfit più elaborati e raffinati li lasciamo al fine settimana, per oggi la comodità non te la toglie nessuno.

L’outfit che ti proponiamo oggi ti permetterà di essere pronta in meno di 10 minuti, son sicuramente capi d’abbigliamento che hai già nel guardaroba nonostante la primavera sia arrivata in anticipo.

Quindi anche se non hai fatto il cambio di stagione, questo look è perfetto per affrontare la calda giornata di oggi senza sentire né freddo al mattino né caldo durante il giorno. Con queste temperature l’ideale è vestirsi a strati!

Look casual e comodo da giorno

Venerdì è finalmente arrivato, la settimana sta per giungere al termine ed è ora di pensare a quale outfit indossare oggi. Se non hai appuntamenti formali o eventi in particolare, puoi sfruttare questo outfit anche per un aperitivo con le amiche, per andare all’università o semplicemente per andare a fare compere.

Quando arriva la primavera uno dei capi d’abbigliamento più utilizzati in assoluto è la felpa, non la classica ma in versione oversize. Da indossare senza alcun capospalla in particolare, se il clima te lo permette lascia che sia la felpa protagonista del look. Non perdere i nostri preziosi consigli su come abbinare al meglio la felpa over!

Nonostante la comodità e la versatilità, un tocco di stile non può assolutamente mancare. Invece di indossare un leggings o un pantalone della tuta sotto la felpa, ti suggeriamo un pantalone paperbag diventato ormai un vero e proprio evergreen della primavera estate. Il modello “a sacchetto” è a vita alta e il punto vita è drappeggiato, con la felpa over, però, questo dettaglio passerà inosservato.

Scegli una nuance che più ti piace ben abbinata al colore della felpa, per cominciare a sfoggiare look primaverili alla moda opta per nuances chiare e neutre. Ad esempio potresti scegliere una felpa color panna e un pantalone beige.

Mancano solamente le scarpe e per quest’anno son tornate di moda le scarpe total white. Dalle classiche Converse ormai in voga da diversi anni, alle Stan Smith ricercate specialmente dalle amanti dello stile minimal, scegli la scarpa che più si avvicina al tuo stile e abbinala al look casual del venerdì!