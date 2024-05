Il look del giorno è fresco, leggero e romantico

Ti hanno invitata ad un pranzo fuori e sei alle prese con la scelta del look del giorno. Trascorrere la domenica all’aperto e lontani da casa per qualche ora è tutto quello che ci vuole per scaricare tutta le tensione vissuta durante la settimana.

Per affrontare al meglio questo giorno non puoi non sfoggiare uno dei look più belli, dolci e romantici della primavera estate. Una volta provato questo outfit non potrai più farne a meno, probabilmente diventerà il tuo look preferito della bella stagione.

Sbizzarrisciti con la scelta degli accessori, ricordati di creare un punto luce dell’outfit così da mettere in risalto le varie nuance.

Cosa indossare oggi? Il look della domenica

Il capo d’abbigliamento perfetto per affrontare questa domenica di primavera è proprio lui, l’abito total white. Il vestito bianco è un must have di stagione, per rimanere al passo con le tendenze dovrai avere con te uno dei modelli più in voga di questa primavera.

Il modello chemisier è perfetto per chi è alla ricerca di un look casual chic, da indossare con una cintura sottile per valorizzare la silhouette e da abbinare ad un paio di scarpe comode e basse come le sneaker. Molto e bello e anche più raffinato l’abito con i ricami, se hai un appuntamento importante o trascorrerai una giornata fuori casa scegli questo modello e farai un figurone.

Il vestito bianco si sposa perfettamente con i sandali bassi, i modelli più raffinati te li consigliamo proprio noi. Dai classici color cuoio ai modelli con inserti preziosi sulle fasce, per questa primavera estate le tue calzature verranno messe al centro dell’attenzione.

Per poter creare il famoso contrasto black and white potresti indossare i sandali neri e arricchire il look con accessori di tendenza come i maxi orecchini a cerchio o una maxi bag colorata e vivace! Dopo aver concluso il look dovrai procedere con il make up e l’acconciatura. Le alte temperatura iniziano a farsi sentire, quindi una chioma raccolta è tutto quello che ci vuole per evitare di sudare sul collo.

Scegli una delle tendenze più cool dei capelli raccolti, dallo chignon super sofisticato alla coda alta con ciocche mosse. Per chi non ama legare particolarmente tutti i capelli può optare per una semi raccolto ispirato alle star del momento! Il tuo look della domenica è pronto per essere sfoggiato. Porta con te un capospalla come un cardigan leggero o una giacca di jeans da indossare nel caso in cui ci sia un calo di temperature!