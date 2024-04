Non so cosa mettermi! Con questo look del giorno vai sul sicuro

Con questo look del giorno ti sentirai ancora più giovane e alla moda, provalo e non potrai più farne a meno!

Ideale per l’ufficio, se non hai appuntamenti importanti e non è un ambiente troppo formale, o per andare in giro tutto il giorno, questo è un look semplice ma decisamente alla moda.

Sicuramente nel tuo guardaroba primaverile questi capi d’abbigliamento non mancheranno, sono indumenti basic da avere sempre nel proprio armadio in quanto super versatili e sempre al passo con le tendenze.

Il look del giorno è casual sporty

Se ami la comodità non puoi non amare questo look, un outfit semplice e poco eccentrico che puoi personalizzare con accessori e calzature di ogni tipo!

La t-shirt bianca è protagonista della bella stagione, puoi sceglierla con la scollatura a V, rotonda o come più ti piace. Indossala per la giornata di oggi visto che le alte temperature ormai ti permettono di andare in giro a maniche corte senza alcun capospalla.

Nel caso in cui tu debba rimanere fuori casa fino a sera, porta con te il classico trench, altrimenti una giacca di jeans andrà più che bene. A proposito di denim, per il look del giorno ti suggeriamo loro, i boyfriend jeans.

Un modello di pantaloni tanto amato da teenager e donne di tutte le età, è un jeans che si adatta a ogni tipo di outfit e sta bene con top, magliette, maglie, crop top, maglioni e tantissime altre tipologie di indumenti! Solitamente sono a vita alta, larghi sulla gamba e ampi sui fianchi, indossarli ti permette di non rinunciare allo stile ma di avere comunque un look confortevole e rilassato.

Per dare quel tocco in più di classe a questo look tanto semplice potresti puntare tutto sulle scarpe. Indossa uno dei modelli di sandali bassi più in voga per la calda stagione, dalle classiche scarpe comode e colorate come le Birkenstock, ai modelli più eleganti impreziositi da glitter e gioielli.

Non perdere la nostra guida su quali sono i migliori modelli must have della prossima stagione! Visto le giornate di sole di questi giorni puoi iniziare a indossare il tuo sandalo preferito già da questo momento.

A questo punto puoi sbizzarrirti anche con la scelta degli accessori. Dona un tocco di luce alla t-shirt con l’aggiunta di una collanina, anche la borsa gioca un ruolo importante in questo caso. Scegli il famoso marsupio tanto di moda da indossare sotto il braccio a tracolla, opta per un colore neutro e chiaro in modo da mantenere uno stile minimal e raffinato!