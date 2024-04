Non so cosa mettermi! 3 consigli per essere impeccabile

Il look del giorno è composto da un abito chic, potrai sfoggiarlo fino a sera. Ecco come vestirti oggi!

Il tanto atteso fine settimana è finalmente arrivato, se per oggi stai organizzando una gita fuori porta anche solo per un aperitivo in riva al lago o al mare, questo look potrebbe sicuramente rientrare tra i tuoi interessi.

Il look del giorno è sbarazzino e particolare, per rendere ancora più bello l’outfit del sabato ti diamo anche qualche tips beauty sul make up e i capelli. Ecco, quindi, come essere impeccabile in questa calda giornata di primavera!

Il look del giorno è chic e ti piacerà senza dubbio

Gli abiti sono un must di stagione, puoi sfoggiare mini dress o long dress a tutte le ore e nelle giornate primaverili non sarai mai fuori tendenza.

Uno degli abiti più in voga della bella stagione potrebbe non piacere proprio a tutte, questo perché è un modello che non lascia passare inosservate. Stiamo parlando dell’abito in pizzo, un grande ritorno per questa primavera che probabilmente prenderà sempre più piede nel periodo estivo.

Puoi scegliere il modello che più ti piace, dal mini al long, e sfoggiarlo con sneaker bianche o con scarpe basse di tendenza come le mules o le ballerine.

Creare i vari abbinamenti ti risulterà più facile di quello che pensi, questo perché non avrai bisogno di illuminare o arricchire il look con accessori o altri capi d’abbigliamento.

Nel caso in cui le temperature dovessero abbassarsi, puoi indossare un blazer come capospalla o un trench color cammello per rimanere in perfetto look primaverile!

Non solo il look del giorno, oggi vogliamo consigliarti anche un make up che ti durerà tutto il giorno. Punta tutto sugli occhi, rendi il tuo sguardo protagonista dell’intero look e non avrai bisogno di altro.

Sul nostro sito puoi trovare i migliori make up in base al colore degli occhi! Dalla classica linea dell’eyeliner ad uno smokey eyes intenso e colorato, trovare il trucco occhi ideale per te sarà un gioco da ragazzi!

Per concludere vogliamo lasciarti un suggerimento per quanto riguarda i capelli. Se li hai lunghi e ultimamente il colore che porti sembra non piacerti più, puoi azzardare con dei colpi di luce ispirati alla tecnica dello shatush!

Lasciati consigliare dal tuo parrucchiere di fiducia, troverà la tonalità giusta per te. Anche un bel cambio di look potrebbe essere uno degli obiettivi di questo weekend di primavera. Vedrai, non te ne pentirai!