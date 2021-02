Royal wedding noiosi? Questi scatti dimostrano il contrario

Se c’è una cosa che non stanca mai sono in royal wedding. Quando si tratta di nobiltà inglese l’attenzione è massima: fotografi e telecamere documentano ogni secondo di questi eventi seguitissimi a livello internazionale. Il loro occhio indiscreto non immortala soltanto la bellezza degli abiti, l’eleganza degli sposi e degli invitati, ma anche i momenti più esilaranti.

Matrimoni così formali sono piuttosto lunghi e non particolarmente vivaci, soprattutto per quanto riguarda le cerimonie: per questo è ancora più divertente notare i segni di “cedimento” di alcuni invitati, ma soprattutto la la genuinità delle smorfie di bambini e di paggetti stremati dalla noia di eventi così pomposi.

Ma non solo: anche la contrarietà di qualcuno dei presenti all’unione che si sta celebrano non passa certo inosservata (v. Regina Elisabetta…). Nonostante l’etichetta, a volte è impossibile trattenersi!

Diamo allora un’occhiata a quattro scatti che sicuramente vi strapperanno un sorriso.

La regina Elisabetta al royal wedding di Meghan e Harry

Uno sguardo che passerà alla storia è quello della regina Elisabetta al matrimonio di suo nipote Harry con Meghan Markle.

La sovrana è stata colta durante un momento di “riflessione”: lo sguardo severo e la bocca contratta forse erano segnale di non particolare gioia per quell’unione?

Foto Getty Images | Jonathan Brady – WPA Pool

L’abito svolazzante di Kate al matrimonio della principessa Eugenia

Sophie, contessa di Wessex, ha uno sguardo piuttosto preoccupato mentre osserva il bellissimo abito di Kate svolazzare in maniera audace (quante regole dell’etichetta saranno state infrante in un colpo solo?). La duchessa di Cambridge si è lasciata andare a un risata, forse divertita o forse nella speranza che non la vedesse nessuno (a partire dalla regina, poco più in là). E invece….

Foto Getty Images | Mark Large – WPA Pool

Il matrimonio di Lady Gabriella Windsor, tra noia e risate

Le damigelle di Lady Gabriella Windsor a un certo punto della cerimonia dovevano essere davvero stremante per accasciarsi così sulla gradinata della chiesa. Un modo molto divertente per manifestare la loro noia che forse è sfuggito ai loro genitori ma non ai fotografi!

Foto Getty Images | Victoria Jones – WPA Pool

Ma questo royal wedding non è stato pesante per tutti: il Prince Philip ha trovato qualcuno con cui farsi una risata davvero incontenibile. Sarà permesso ai matrimoni o in quanto principe consorte a lui tutto è concesso?