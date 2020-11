Anche ai tempi del coronavirus, il Natale è un momento davvero magico per tutti i bambini, persino per quelli della Royal Family. Come riferisce una fonte interna di Buckingham Palace a Us Weekly, i tre figli di William e Kate sono già entrati nello spirito natalizio e avrebbero già scritto la tradizionale letterina a Babbo Natale. Un momento sempre molto atteso dai sudditi del Regno Unito per un affaccio autentico sulla vita dei piccoli Reali britannici.

La letterina a Babbo Natale

Il principe George, sette anni, la principessa Charlotte, cinque, e il principe Louis, due, “non vedono l’ora che arrivi il Natale, dal momento che è il loro periodo preferito dell’anno“, ha rivelato la fonte, parlando a Us Weekly. “In effetti, hanno già scritto la loro lista per Babbo Natale e stanno tormentando William e Kate perché montino l’albero di Natale“, ha aggiunto la fonte, aprendo uno spiraglio sui preparativi dei Reali per un Natale diverso da tutti i precedenti.

Le tradizioni di casa Middleton

In vista di un Natale fatto di nuove regole e restrizioni, le tradizioni non si abbandonano, ma cambiano. La madre della duchessa di Cambridge, Carole Middleton, ha così annunciato che quest’anno decorerà il suo albero di Natale su Zoom con i suoi quattro nipotini. Di solito, infatti, lascia che siano il principe George, la principessa Charlotte, il principe Louis e il figlio di Pippa Middleton, Arthur Matthews, a decorare casa Middleton con gli addobbi natalizi. Tuttavia, a causa della pandemia, la mamma di Kate ha affermato che continuerà la tradizione, ma tramite videochiamata, aggiungendo che la replicheranno, non appena sarà possibile, dal vivo.

Annullato il Natale a Sandringham

Per la prima volta dal 2012, i duchi di Cambridge trascorreranno il Natale con i Middleton. E’ quanto trapela da un insider di Sandringham che al Daily Mail riferisce: “Ci è stato detto di non aspettarli di nuovo per Natale“. Un evento straordinario, dal momento che, ormai da qualche anno, è tradizione consolidata che i duchi di Cambridge raggiungano la regina a Sandringham per Natale. E’ la prima volta dal 1998, quando la famiglia reale ha iniziato a recarsi a Sandringham per il Natale, che i Windsor non si riuniranno per la consueta passeggiata verso la chiesa. Un momento sempre molto atteso dalla folla che ogni anno si reca alla chiesa per omaggiare la famiglia reale, ma anche per tutti i fan degli outfit natalizi della duchessa di Cambridge.