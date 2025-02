Routine mattutine per mamme super impegnate: come partire con il piede giusto

Per partire col piede giusto potrebbe bastare davvero poco. Ecco la routine mattutina per le mamme super impegnate!

Far conciliare la vita lavorativa con quella familiare, talvolta, sembra trasformarsi in un compito abbastanza arduo da portare a termine. Con un po’ di organizzazione, però, è possibile iniziare la giornata con il piede giusto e avere così una routine mattutina impeccabile.

Quali sono i consigli da seguire per una routine mattutina per mamme super impegnate?

Routine mattutina per mamme impegnate, i consigli per iniziare al meglio la giornata

Una giusta programmazione ti permette di arrivare a fine giornata con diverse tasks completate, senza però incorrere a stress e nervosismo a causa del tempo ridotto.

Chi lavora fuori casa, ma anche chi lavora in smart working, potrebbe ritrovarsi spesso a fine giornata con diverse attività da portare a termine, la stanchezza della giornata appena trascorsa però potrebbe prendere il sopravvento.

In più, ovviamente, è importante ritagliarsi del tempo da trascorrere con i bambini che fino a quel momento erano a scuola e/o con la babysitter.

Innanzitutto, prima di procedere con l’organizzazione della tua routine mattutina basandoti sui tuoi orari, è fondamentale mettere nero su bianco, quindi ad esempio in un’agenda, tutto ciò che dovresti fare in quella settimana.

Suddividi le attività per priorità, quindi inserisci nei primi giorni della settimana tutto ciò che ritieni urgente, poi valuta se ci sarà ancora spazio per completare le altre tasks altrimenti rimandale al giorno successivo.

Ricorda: non riempire il piano settimanale! La suddivisioni in base alle priorità ti consente anche di capire se qualcosa può essere rimandato anche alla settimana successiva e così via.

Se hai diverse cose da fare, delega il più possibile. Non avere timore di chiedere aiuto, specialmente se hai bimbi piccoli a cui pensare e un lavoro da non trascurare. Se devi andare in posta, invece di farlo prima del lavoro in tutta fretta, chiedi a qualcuno di te caro se può farlo al posto tuo. Insomma, un’attività da delegare ti farà iniziare al meglio la giornata!

Se hai da preparare anche il pranzo, ti consigliamo di optare per i meal prep. Prendi un giorno della settimana, magari il weekend o quando sei di riposo, e prepara in anticipo i pranzi che dovrai portare in ufficio. In questo modo non dovrai alzarti troppo presto per preparare la pietanza da portare via!

Anche per quanto riguarda vestiti, zaini e merende per i piccoli, prepara tutto la sera precedente così da avere già tutto pronto al mattino.

Per iniziare al meglio la giornata, se ovviamente l’orario di lavoro te lo consente, dopo aver portato i bimbi a scuola, potresti dedicarti all’attività fisica, quindi al tuo benessere sia fisico che mentale. Scegli il pilates, lo yoga o altre discipline che ti permettono di partire col piede giusto!