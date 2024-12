Tendenze beauty Natale, il rossetto rosso effetto matte è un must delle feste natalizie

Per queste feste natalizie nel tuo beauty case non dovrà mancare lui: il rossetto rosso effetto matte. Ecco il trucco ideale da sfoggiare il 25 dicembre!

Il rosso è senza ombra di dubbio il colore che più ricorda il periodo natalizio, quindi perché non sfoggiare un rossetto rosso proprio durate le feste di Natale? Il rossetto rosso effetto matte è la tendenza di Natale che sembra aver conquistato anche le celebrità.

Sul suo profilo Instagram, la cantante Elodie ha pubblicato uno scatto di se stessa con l’albero di Natale alle sue spalle. Oltre al meraviglioso sorriso della ragazza, non è passato inosservato il suo rossetto effetto matte.

Un total red intenso e deciso, perfetto per le feste e protagonista indiscusso di un qualsiasi tipo di look scelto per l’occasione. Ecco perché anche tu dovresti assolutamente puntare a questo tipo di make up per il 25 dicembre!

Il rossetto rosso effetto matte è di tendenza per Natale

Il periodo più bello e magico dell’anno è finalmente arrivato, ora bisogna iniziare a pensare al look da sfoggiare in occasione delle feste e capire anche come realizzare il make up.

Il make up di Natale si fa sempre più intenso e deciso: per un look alla moda punta tutto sulle labbra, quindi scegli il rossetto rosso effetto matte abbinato ad un trucco occhi semplice con una linea di eyeliner sottile e leggera e mascara per ciglia più voluminose.

Il rossetto opaco torna decisamente alla ribalta, anche chi ama l’effetto glowy potrebbe cambiare idea per le feste di Natale. Il rossetto rosso, inoltre, sta bene a tutte: basta saper scegliere la giusta tonalità prendendo in considerazione il proprio incarnato e il look finale che si desidera ottenere.

I brand e le aziende di cosmetica propongono le loro nuance intense per labbra più colorate e anche più idratate. Tanti rossetti, infatti, contengono anche acido ialuronico così da facilitare la stesura del prodotto.

A tal proposito ti consigliamo di effettuare uno scrub alle labbra prima di procedere con il make up: quindi applica il prodotto, massaggia con delicatezza e risciacqua con cura; aggiungi un balsamo per le labbra nutriente e idratante, lascialo asciugare, e passa allo step successivo che riguarda proprio la stesura del rossetto rosso.

I rossetti matte tendono a seccare le labbra, per tale motivo è importante effettuare questi passaggi prima della realizzazione del trucco, oppure prediligi tutti quei prodotti idratanti colorati che ti permettono di colorare e idratare le labbra allo stesso tempo! Uno scrub, però, potrebbe fare sicuramente la differenza.