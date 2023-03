Quali rossetti cremosi ameremo in primavera: la lista dei migliori

Oramai è chiaro da tempo: per quanto concerne il trucco labbra la finitura opaca costituisce soltanto un vago e lontano ricordo, scongiurando se non altro quella tipica, orrenda sensazione di tensione e secchezza che prende a peggiorare con le ore quando si decide di indossare un rossetto del genere. Ma siamo davvero sicuri che questo sia un addio definitivo?

Le tendenze attuali parlano di rossetti cremosi a restituire nuova luminosità e garantire maggiore comfort se si guarda alla prospettiva di un make-up che resista fino a sera, ma diversificati nei finish e nell’aspetto. Vediamo su quali di questi puntare in vista della primavera, già letteralmente sulla bocca di tutti.

Yves Saint Laurent Beauty: Tatouage Couture Velvet Cream

Foto Instagram @yslbeauty

Concepiti come un tatuaggio per le labbra dal colore pieno e dalla texture vellutata, i rossetti cremosi di Ysl Beauty abbinano la lunga tenuta ad un comfort totale: i Tatouage Couture Velvet Cream si caratterizzano infatti per la formula liquida ultra pigmentata che regala una inaspettata finitura matte ma vellutata alle labbra, con una apprezzabile sensazione di estrema morbidezza e cremosità una volta indossati.

Maybelline: Superstay Vinyl Ink

Foto Instagram @maybelline

Ma veniamo ora a lui: il rossetto a lunga tenuta e ad effetto vinilico più chiacchierato del momento. I Vinyl Ink di Maybelline vantano un colore pieno e brillante, con il risultato di un gloss specchiato ma eccezionalmente nessuna sbavatura né transfer, il tutto per una durata pari ed oltre a 16 ore.

Dior Beauty: Rouge Dior Forever Liquid

Foto Instagram @diorbeauty

Iconico ed amatissimo il Rouge Dior Forever Liquid è il primo dei rossetti liquidi della Maison Dior studiato appositamente per essere no-transfer. Ultra-pigmentati, offrono molteplici nuances vibranti dal finish ultra-matte le quali persistono addosso per lungo tempo senza seccare le labbra, grazie ad una formula particolarmente sottile che le tinge come fosse un velo impercettibile dal colore radioso.