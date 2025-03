Il mondo dell’hairstyle è in continuo cambiamento. Ogni stagione, infatti, porta con sé tendenze nuove che conquistano le passerelle di tutto il mondo, oltre che le appassionate del mondo beauty. La tendenza che sta facendo impazzire tutti in questo momento è il Rosewood Hair.

Questo colore è un mix perfetto tra il castano profondo e il rosso caldo. Si tratta di un vero e proprio must per chi è alla ricerca di un look elegante e versatile. Scopriamo di più sul Rosewood Hair, la nuova tendenza del colore di capelli super-chic che tutti stanno copiando.

Rosewood Hair: cos’è la nuova tendenza del colore di capelli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da B&B Hair Boutique (@bandbhair)



Il Rosewood Hair è – in poche parole – una combo di tonalità rosate, rosse e castane, che crea una sfumatura avvolgente e calda. Si tratta di un colore perfetto – tra red velvet e cioccolato – per chi desidera non allontanarsi troppo dal proprio tono naturale, ma vuole garantirsi comunque raffinatezza e originalità. È una versione più soft del rosso intenso, che si può adattare facilmente a diversi tipi di pelle e stili.

Sulla base castana, le sfumature rosse si fondono alla perfezione. Ovviamente, questo crea luminosità e profondità. Il Rosewood Hair è perfetto per ogni stagione, avendo un fascino evergreen. È possibile optare per una versione intensa con riflessi più decisi, oppure per una versione più delicata con delle sfumature più naturali e leggere.

A chi stanno bene i Rosewood Hair

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alisha McAlister (@foilingbeautiful)



Il Rosewood Hair si adatta a diversi tipi di carnagione. Dona, ovviamente, un tocco di luminosità senza risultare troppo aggressivo. Chi ha una pelle scura o olivastra, invece, può beneficiare di un contrasto sofisticato ed elegante che riesce a esaltare la carnagione, regalando al viso una luce naturale. È un colore ideale per chi ha una base rossa o castana. Per chi ha i capelli scuri, questo è un buon compromesso per non passare a una schiaritura drastica.

Si tratta, ad ogni modo, di un colore personalizzabile che può intensificare il castano o il rosso. Si può dire che si tratta di un colore che si adatta a diverse tonalità di pelle, ma che dà il suo massimo alle carnagioni scure e olivastre, in quanto la sua sfumatura spicca particolarmente. Non dimenticare che si tratta di un colore che va mantenuto bene e che richiede, quindi, un impegno regolare. Sei pronta a dare al tuo look un’eleganza senza tempo? Scopri anche i colori di capelli che illuminano e ringiovaniscono il viso e di più sulla riga dei capelli al centro.