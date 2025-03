La riga dei capelli al centro: scopri la tendenza del momento che tutti vogliono

Versatile e sofisticata, la riga dei capelli al centro è tornata di moda. Questa riesce a conferire un look elegante, perfetto per ogni occasione.

Negli ultimi tempi, la riga dei capelli al centro è diventata una tendenza nel mondo della bellezza e della moda. Ci sono sempre più influencer e celebrità, che scelgono di ricorrere a uno stile elegante e semplice che la vede protagonista. Questa tendenza sta conquistando tutti.

Scopriamo di più sulla tendenza del momento che tutti vogliono e come fare la riga dei capelli al centro. Grazie a questa, è possibile ottenere un look perfetto per ogni tipo di capelli.

La riga dei capelli al centro, a chi sta bene? Cosa sapere



La riga al centro è una scelta che sta tornando, prepotentemente, di moda dopo molto tempo. In tempi più recenti, infatti, si ricorreva alla riga laterale. La riga al centro, invece, esalta la simmetria del viso, donando un effetto raffinato perfetto per ogni occasione. Sia che tu abbia i capelli ricci, lisci, lunghi o corti, la riga dei capelli al centro è la scelta perfetta. La riga centrale è perfetta per chi desidera aggiungere volume alla propria chioma, perché dona maggiore pienezza.



Si adatta con facilità a diversi stili: da quello naturale a quello più strutturato. Si tratta di una tendenza particolarmente amata, perché facilmente realizzabile a casa senza la necessità di ricorrere a un professionista. Versatile, la riga centrale mette in evidenza alcuni particolari del viso, assottigliandone e allungandone la forma. Naturalmente, ogni viso è diverso, motivo per cui controlla allo specchio come ti starebbe! In linea generale, comunque, si addice maggiormente a chi ha un viso tondo o un viso quadrato.

Taglio di capelli con riga in mezzo, come farla?



Eleganti e versatili, i capelli con la riga in mezzo sono semplici da realizzare. Per farli, basta lavare i capelli con lo shampoo, quindi tamponarli delicatamente e scogliere eventuali nodi con un pettine a denti larghi. Una volta fatto ciò, mettiamo i capelli in avanti così da coprire viso e fronte. Punta il pettine a coda con i denti stretti sulla parte alta della testa – dove termina la riga – e traccia la riga in modo deciso.



Separa, quindi, le due parti dei capelli e distribuisci le ciocche disordinate. Infine, ricorda di fissare tutto con della lacca, così da evitare che i capelli si spostino. Questi semplici passaggi ti aiuteranno ad avere una chioma impeccabile in ogni situazione. Scopri di più anche sul Contouring dei capelli e il taglio di capelli perfetto per sembrare più giovane all’istante.