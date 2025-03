Contouring per capelli, che cos’è e come si fa? La tendenza che ti farà avere una chioma da sogno

Tecnica per una capigliatura da sogno, il Contouring per capelli ti consente di avere una chioma da star seguendo, facilmente, alcuni semplici passi.

Probabilmente, avrai sentito parlare del Contouring per capelli, se sei appassionata di bellezza ed hairstyle. Si tratta di una tecnica che sta, letteralmente, spopolando e conquistando sempre di più. Proprio come il Contouring nel mondo del make-up, quello che riguarda i capelli è un modo innovativo per dare alla chioma una forma perfetta, oltre che un volume impeccabile.

Se sogni un’acconciatura da diva, non puoi assolutamente perdere questo trucco. Scopriamo insieme cos’è e come si fa il Contouring per capelli, la tendenza che ti farà avere una chioma da sogno.

La tecnica del Contouring per capelli, che cos’è?



Il Contouring per capelli è una tecnica che sfrutta tonalità calde e tonalità fredde, giochi di luci e ombre, per rendere ancora più bello un taglio di capelli, nascondendo – al tempo stesso – difetti del viso e accentuando i punti chiave. Il Contouring per capelli può sembrare difficile, ma basta seguire alcuni semplici passi. A prescindere dal taglio di capelli che si ha, questa tecnica riesce a dare il meglio. Nel dettaglio, si tratta di una tecnica di colorazione professionale, che permette di avere dei risultati davvero incredibili a prescindere dal tipo di chioma.



Come detto, il trucco sta nell’utilizzare correttamente la tecnica del chiaro-scuro e il colore per armonizzare il volto e nascondere, invece, i difetti. In poche parole, si parla di personalizzazione in base alla texture del capello, al taglio di capelli, alla forma del viso e anche al tipo di incarnato. In linea generale, si applicano sfumature più scure sulle radici e sulle lunghezze, così da dare volume mentre sfumature più chiare lungo il viso e le punte.

Contouring per capelli fai-da-te, come si fa? Il tutorial



Prima di tutto, scegliendo i colori giusti: scegli una tonalità più scura di circa due toni rispetto al tuo colore naturale e una nuance più chiara per le zone chiare. Ovviamente, devi dividere i capelli per applicare il colore in modo uniforme, partendo dalla parte superiore della testa. Quindi, applica il colore iniziando da quello più scuro sulle radici, lati della testa e nuca, per l’effetto volume. In seguito, applica il colore più chiaro su punte e lungo il viso, così da dare luminosità.



C’è, poi, da considerare le sfumature con un pettine o un pennello, mescolando le tonalità. Infine, applica uno spray fissativo per capelli oppure un gel leggero. L’ideale è, comunque, chiedere un parere a un professionista, sebbene sia possibile cercare di ottenere un Contouring per capelli anche da soli. Pronta a sentirti una vera regina? Scopri anche i colori di capelli anti-età e il taglio di capelli perfetto per sembrare più giovane all’istante.