Ritrovare l’amore dopo il divorzio, da Alena Seredova a Francesca Barra: 5 vip che hanno (ri)detto sì

Ritrovare l’amore dopo un divorzio è possibile e queste 5 donne famose lo hanno dimostrato: eccole felici con i loro attuali mariti.

In un’epoca in cui le unioni stabili sono sempre più in bilico, non è raro vedere coppie sposate che decidono di separare le rispettive strade. Una scelta certamente complessa, a cui non si giunge da un giorno all’altro e che nella maggior parte dei casi porta con sé stravolgimenti anche piuttosto dolorosi. Nella vita, però, si sa, imparare a voltare pagina è fondamentale per andare avanti e non sono pochi, fortunatamente, quelli che non smettono di credere nell’amore.

Accade così che, dopo i tempi fisiologici per riprendersi da una rottura matrimoniale, possa capitare di incontrare una persona capace di tornare a farci battere il cuore e che sia disposta ad intraprendere con noi un nuovo capitolo di vita. La felicità generata dall’innamoramento può indurre perfino a decidere di convolare a nozze col nuovo partner e sempre più persone dopo il divorzio scelgono di percorrere questa strada. Anche nel mondo dello spettacolo o comunque tra personaggi celebri esistono diversi casi del genere.

Queste 5 donne famose si sono risposate dopo il divorzio: sono la prova che ritrovare l’amore è possibile

In questa carrellata attraverso alcuni dei volti più noti del jet-set italiano ed internazionale, la prima della lista è l’ex modella ceca Alena Seredova che, come tutti sanno, qualche anno fa mise fine al suo matrimonio con l’ex portiere Gianluigi Buffon dopo la scoperta del tradimento di lui con Ilaria D’Amico. La splendida Alena ha (ri)pronunciato il fatidico sì pochi giorni fa convolando a nozze con Alessandro Nasi, del quale ha parlato al settimanale Oggi.

“Ha avuto resistenza e pazienza. Succede sempre così: quando non cerchi, è la volta che capita” sono state le sue parole. I due hanno avuto una bambina nel 2020. Abbiamo poi la giornalista Francesca Barra, legata felicemente all’attore Claudio Santamaria col quale si è sposata prima a Las Vegas e poi a Policoro nel 2018. A febbraio dell’anno scorso la coppia ha dato alla luce la loro primogenita Atena. Dal 2005 al 2016 la Barra è stata sposata con Marcello Molfino, padre delle sue prime tre figlie.

Per restare in tema di volti noti italiani, Mara Venier è al suo terzo matrimonio: dopo Francesco Ferracini (padre di sua figlia Elisabetta) e Jerry Calà, nel 2006 la bionda conduttrice Rai è diventata moglie del produttore cinematografico Nicola Carraro. Spostandoci ora al di fuori dei confini nazionali, è d’uopo fare un salto nel Regno Unito e citare la Regina consorte Camilla, protagonista di uno degli amori più travagliati e anche romantici del nostro tempo.

Dopo il divorzio nel 1995 dal primo marito Andrew Parker Bowles, nel 2005 ha finalmente coronato il sogno d’amore che la legava all’allora principe Carlo col quale aveva vissuto una storia in gioventù e che, a quanto pare, non era mai finita davvero. Tra le star oltreoceano che dopo una lunga ed importante relazione hanno deciso di convolare a nozze troviamo anche Kourtney Kardashian. Sebbene l’imprenditrice americana sorella di Kim non sia mai diventata la moglie del suo ex Scott Disick, padre dei suoi primi tre figli, si può comunque ritenere la loro unione solida come un matrimonio a tutti gli effetti.

L’idillio si spezza nel 2015 e i due si lasciano: nel 2021 Kourtney si fidanza col batterista dei Blink-182 Travis Barker e nel 2022 lo sposa prima a Las Vegas e poi legalmente a Santa Barbara. Sempre nello stesso anno, la coppia festeggia le nozze con una cerimonia religiosa proprio in Italia, a Portofino. La Kardashian e Barker sono in attesa del loro primo bebè.