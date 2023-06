Regina Camilla, altro che inchino: il saluto con l’attrice rompe tutte le (rigidissime) regole reali

La Regina Camilla ha rotto le regole e lo ha fatto con una famosissima attrice: il suo gesto sta facendo discutere molto il web.

Camilla è diventata da poco Regina d’Inghilterra: l’incoronazione è avvenuta dopo la morte dell’ormai compianta Regina Elisabetta II e ha reso suo marito il nuovo sovrano del Regno Unito. La donna che ha sempre amato Carlo è così riuscita – dopo molti anni – a governare con lui il popolo britannico.

I sudditi non hanno potuto fare a meno di inchinarsi al suo cospetto subito dopo il seguitissimo evento. Tuttavia, recentemente in molti hanno notato un gesto di Camilla che ha fatto molto discutere il web. Vediamo cosa è successo.

Camilla e quel gesto che non lascia indifferenti: lei e l’attrice si salutano così

La Regina e il marito Carlo III sono stati incoronati lo scorso 6 maggio e sono adesso più impegnati che mai. Da quando è diventata sovrana d’Inghilterra, per Camilla è più complicato concedersi qualche sgarro, tuttavia ha deciso di fare uno strappo alle regole violando una norma ben precisa del protocollo reale: quella che riguarda i saluti.

Il gesto inaspettato è accaduto con l’attrice Judi Dench, con cui è molto amica da ormai tanti anni e insieme alla quale è anche apparsa in passato durante una passeggiata in quel di Londra. Carlo e Camilla hanno adesso partecipato al Festival Letterario The Queen’s Reading Room presso l’Hampton Court Palace, a cui hanno preso parte diverse personalità reali e del mondo dello spettacolo.

Alla cerimonia c’erano Carlo e Camilla, ma anche tante star del cinema mondiale, come appunto la Dench. Quando la Regina ha visto la sua compagna di avventure non ha assolutamente fatto caso ai vari convenevoli e l’ha salutata con un bacio sulla guancia (un gesto che è stato ovviamente ricambiato anche dall’attrice), al contrario di quello che prevede il protocollo reale.

Nella Royal Family l’ospite dovrebbe inchinarsi al sovrano e, se si tratta di una donna, l’ossequio dovrebbe essere piccolo ma completo (piegando quindi anche le gambe). Questo non è però avvenuto e le due amiche si sono lasciate andare a queste dimostrazioni di affetto che tanto hanno attirato l’attenzione dei presenti.

D’altronde, si sa benissimo che Camilla è sempre stata fuori dall’ordinario e forse anche stavolta ha voluto discostarsi da tutte le regole e agire secondo le sue preferenze. L’amicizia è infatti per lei molto importante e lo ha dimostrato in più occasioni.