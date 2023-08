Risparmiare con il condizionatore acceso è possibile: così ti ritrovi con 100 euro in più

Il condizionatore in estate è un alleato contro il caldo, sopratutto nelle grandi città. Esiste un metodo per risparmiare tenendolo acceso.

Gli aumenti costanti nelle bollette stanno pesantemente influenzando le finanze delle persone in Italia. Tuttavia, sembra che la situazione possa migliorare nei prossimi mesi. Fortunatamente, esistono modi per ridurre il consumo di energia e gas e abbassare i costi delle bollette. Da un lato, cambiare al mercato libero e scegliere l’offerta migliore può aiutare a risparmiare. Dall’altro, è altrettanto importante seguire alcuni consigli per ridurre i consumi quotidiani all’interno delle case.

Come risparmiare tenendo acceso il condizionatore

Puoi risparmiare denaro e contribuire all’ambiente usando il condizionatore in modo intelligente. Quando fa caldo, invece di tenerlo molto freddo, prova a impostarlo a una temperatura solo leggermente più bassa di quella esterna. Questo può ridurre i costi in bolletta, anche fino a 88 euro all’anno.

Ci sono anche altre cose che puoi fare per risparmiare energia:

Risparmiare energia permette di salvaguardare l’ambiente e di farti risparmiare denaro sulla bolletta. Alcuni accorgimenti che puoi attuare:

Programmare il termostato: puoi usare un termostato programmabile per far funzionare il condizionatore solo quando è davvero necessario. Ad esempio, puoi abbassare la temperatura quando sei a casa e alzarla quando sei fuori o durante la notte. Mantenere porte e finestre chiuse: quando il condizionatore è acceso, assicurati che porte e finestre siano chiuse correttamente. In questo modo, eviterai che l’aria fresca si disperda. Usare ventole: le ventole a soffitto o da tavolo possono aiutare a far circolare l’aria nella stanza, riducendo la necessità di tenere il condizionatore a una temperatura molto bassa. Pulizia e manutenzione: tieni puliti i filtri del condizionatore. Filtri sporchi fanno lavorare il condizionatore di più e consumano più energia. Ombreggiare le finestre esposte al sole: usa tende o persiane per coprire le finestre quando il sole è più forte. Questo aiuta a mantenere la temperatura interna più bassa, quindi non dovrai fare lavorare troppo il condizionatore. Non raffreddare troppo: imposta il termostato a una temperatura comoda, non troppo fredda. Raffreddare troppo può far aumentare il consumo energetico senza darti molta differenza in termini di comfort. Buon isolamento: controlla che la casa sia ben isolata per evitare dispersioni di aria fresca. Sfrutta le ore notturne: se fa fresco di notte, spegni il condizionatore e apri le finestre per far entrare l’aria fresca. Zone separate: se possibile, usa condizionatori separati per le diverse parti della casa, in modo da raffreddare solo le zone che stai usando. Scegli un condizionatore efficiente: se stai pensando di acquistare un nuovo condizionatore, opta per uno a basso consumo energetico e con un’etichetta energetica alta.

Il condizionatore raffresca le giornate estive e riscalda le giornate calde. Ricorda che anche piccoli cambiamenti possono fare la differenza. Risparmiando energia, risparmierai soldi e contribuirai a preservare l’ambiente.