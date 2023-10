Riprendere gli allenamenti dopo un lungo stop: cosa fare per motivarsi ed iniziare alla grande

Riprendere gli allenamenti non è mai facile dopo uno stop molto lungo, cosa fare per trovare la giusta motivazione e iniziare?

Tornare ad allenarsi è sempre un’ardua sfida, ancora di più se si è stati fermi per tanto tempo o per un motivo di salute o magari dopo una lunga vacanza. Ci sono dei metodi per trovare la giusta motivazione e ricominciare più forti di prima.

Uscire da quella zona di confort in cui si è tranquilli: la palestra sembra essere sempre più lontana. Non è una cosa facile, per questo è bene seguire alcuni suggerimenti in modo da ritrovare la carica perduta.

Come tornare ad allenarsi dopo un lungo stop

La prima cosa per iniziare questo percorso e comprendere per quale motivo bisogna tornare in palestra. Se hai trascorso molto tempo a casa, magari allenandoti, non ti sarà difficile. Se invece sei stato fermo, dovrai trovare la motivazione che ti spinge a uscire di casa per andare ad allenarti.

La giusta motivazione si recupera pensando a quanto ci si sentiva in forma quando si andava in palestra, come ci si vedeva molto meglio, indossando vestiti più aderenti, ma soprattutto ripensando al benessere psicofisico che derivava dall’allenarsi. Facendo sport si scarica lo stress e si produce endorfina.

Quando si ricomincia è fondamentale partire con equilibrio e non iniziare a strafare, il percorso per la ripresa sarà lungo e si dovrà procedere un po’ alla volta. Bisogna sempre ascoltare il proprio corpo. Un suggerimento fondamentale è quello di non dimenticarsi mai del riscaldamento prima di un allenamento e dello stretching al termine. Se ti senti in sovrappeso non è un problema, la cosa importante all’inizio sarà fare esercizi che ti riconducono a uno stato migliore di tonicità e che ti aiutano a perdere peso. Fondamentale è capire quale sia il workout che fa per te in quel preciso momento e aggiornarlo man mano che si va avanti con il tempo.

Fondamentale in questa fase è pianificare i pasti e seguire un regime alimentare corretto. Allenamento fisico e dieta devono andare di pari passo. Una giusta dieta bilanciata al nostro fabbisogno energetico è quello che ci vuole per potenziare al massimo gli sforzi che si faranno in palestra. Meglio se ci si rivolge a un esperto che troverà il giusto equilibrio. E’ importante mangiare anche in base agli allenamenti che si fanno, dunque uno spuntino prima e uno dopo un workout sono assolutamente indicati, purché siano sani e nutrienti.