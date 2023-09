Rinoplastica, in che cosa consiste l’intervento al naso e quali rischi per la salute

La rinoplastica è uno degli interventi più richiesti: in cosa consiste e quali sono i rischi per la salute.

Molte persone non accettano alcune parti del loro corpo, non riescono a conviverci o provano imbarazzo o vergogna. Il naso è probabilmente la parte del viso che più persone vorrebbero cambiare di se stesse: c’è un gobba, è troppo grande, troppo piccolo, troppo largo, troppo stretto. Ci può essere qualcosa che non va e che si vorrebbe modificare.

Per questo, in tanti si sottopongono ad un intervento di rinoplastica o sognano di poterlo fare per poter correggere la forma del naso ed anche la punta. Se sono presenti problemi di respirazione, si modificherà anche il setto, la parte osseo-cartilaginea che separa le narici, e si tornerà a respirare meglio. Molte persone infatti soffrono anche di apnee notturne o altri disturbi nella respirazione dovuti proprio al setto deviato.

In cosa consiste l’intervento di rinoplastica e quali sono i rischi

La rinoplastica è un intervento che, in base alle necessità, serve a modificare la forma del dorso, ad esempio eliminando la gobba oppure le ossa nasali che, se il naso è troppo largo, vengono avvicinante. Se invece la punta è cadente o a patata, si potrà intervenire anche su questa.

Prima di sottoporsi all’intervento, è necessario effettuare gli esami del sangue, l’elettrocardiogramma, la visita dall’anestesista e la radiografia del torace. La prima cosa sui cui si interverrà è la punta che viene rimodellata agendo sulle cartilagini, e proseguendo poi con la correzione delle ossa, del dorso ed eventualmente del setto. Il paziente viene sottoposto ad anestesia generale e l’intervento non rilascia cicatrici perché le incisioni vengono effettuate all’interno.

Con la rinoplastica si risolvono tutti i difetti del naso ma i contro sono legati alla convalescenza cioè al post intervento dato che il paziente dovrà indossare un tutore rigido per 5-7 giorni. Al termine di questo periodo, il tutore viene sostituito con cerotti, da portare per 2-5 giorni. Si possono manifestare lividi e gonfiore che spariranno dopo alcuni giorni o settimane (soprattutto il gonfiore). In genere non si tratta di un intervento pericoloso, ma è importante affidarsi a mani esperte e strutture adeguate.

Per quanto riguarda il dolore, invece, usando analgesici e tamponi in gomma piuma gonfiabile, si può ridurre notevolmente. Possono sottoporsi all’intervento di rinoplastica tutte le persone in buona salute che vogliano correggere difetti del naso o abbiano problemi di respirazione. È importante che il paziente venga seguito nei 6-12 mesi successivi per verificare l’evoluzione delle ossa, cartilagini e tessuti molli su sui si è intervenuti. Dopo questo periodo, in assenza di problemi, il risultato è definitivo e non saranno più necessari controlli.