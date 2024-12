L’antico rimedio da usare al posto del brillantante nella lavastoviglie: il segreto che fa brillare i piatti

Il brillantante è uno dei prodotti che viene aggiunto alla lavastoviglie, per garantire piatti senza aloni e brillanti. Si tratta, però, di un prodotto che contiene sostanze chimiche comunque dannose per l’ambiente, oltre a rappresentare una spesa in più da sostenere. Come spesso accade, ci sono dei rimedi naturali che possono venire in soccorso e anche in questo caso è così.

In particolare, c’è un segreto che fa brillare i piatti. Scopriamo l’antico rimedio da usare al posto del brillantante nella lavastoviglie.

L’aceto al posto del brillantante, quale usare?

Soluzione economica e naturale, l’aceto è vantaggioso sia per la salute che per l’ambiente, per l’appunto. Ma quale aceto usare al posto del brillantante? È possibile ricorrere all’aceto di mele o all’aceto bianco. Si tratta di due buone alternative al brillantante, oltre a essere entrambi facilmente reperibili e, sicuramente, non dannosi per la salute come i residui lasciati dal brillantante sulle stoviglie.

Si tratta di due rimedi naturali, che garantiscono una pulizia profonda con un’azione anticalcare naturale. Come fare per utilizzare l’aceto al posto del brillantante? Versatene una piccola quantità nell’apposito compartimento della lavastoviglie, in modo tale che questo ingrediente agisca sul risciacquo finale. L’aceto ha anche un effetto disinfettante e contribuisce a eliminare gli odori sgradevoli.

Cura della lavastoviglie, i rimedi naturali al posto del brillantante

Infine, ci sono anche altri rimedi naturali da poter usare al posto del brillantante per la cura della lavastoviglie. Uno di questi è il bicarbonato di sodio, che può essere aggiunto nella quantità di un cucchiaio nel compartimento del detersivo, così da ottenere un’azione che elimini i residui e pulisca le superfici in profondità.

Ottimo è anche l’acido citrico, che può essere utilizzato nella quantità di 150 grammi, con un litro di acqua demineralizzata e alcune gocce di olio essenziale per profumare e disinfettare. Unite gli ingredienti e mescolate, versando il tutto nell’apposita vaschetta della lavastoviglie. Per quanto riguarda gli oli essenziali, potete scegliere fragranze come la menta piperita, il limone, la melissa, la lavanda, l’arancia o il tea tree oil. Insomma, sono diversi i rimedi naturali che potrebbero aiutarci ad avere stoviglie pulite e brillanti, oltre che una lavastoviglie curata semplicemente risparmiando e rispettando salute e ambiente. Scoprite anche come pulire casa senza fatica in modo facile e veloce e come pulire l’oro in modo naturale.