Stitichezza, i rimedi più efficaci per combattere il problema

Alcuni rimedi per la stitichezza che ti aiuteranno a combattere il problema nel giro di poco tempo! Ecco quali sono.

La stitichezza, conosciuta anche con il termine di stipsi, riguarda il problema intestinale abbastanza comune in cui la persona interessata non riesce ad andare di corpo ed evacua meno di tre volte a settimana. Quali sono i rimedi più efficaci?

Se stai soffrendo di stipsi nell’ultimo periodo, devi sicuramente individuare la causa per cercare di rimediare al problema. La stitichezza potrebbe dipendere dall’assunzione di determinati farmaci, dal metabolismo, da patologie neurologiche o da patologie intestinali.

Ti suggeriamo alcuni rimedi naturali per combattere la stitichezza in maniera quanto più veloce possibile, prima però è importante sentire il parere del proprio medico di fiducia, il quale ti saprà indicare una cura ben precisa in base alle tue esigenze.

Stitichezza, rimedi naturali per combatterla velocemente

La stipsi potrebbe causare dei crampi allo stomaco per nulla piacevoli, se sei a casa potresti provare alcuni dei rimedi naturali per combattere il problema in maniera anche abbastanza veloce.

Per poter rimediare è fondamentale rivedere la propria alimentazione. Privilegia verdure ricche di fibre, quindi prepara minestroni e insalate varie, consuma frutta almeno 2 volte al giorno e sostituisci i prodotti raffinati con pane e pasta integrali. Anche le marmellate, lo yogurt e l’olio di oliva, alimenti ricchi di benefici, potrebbero aiutarti a risolvere il problema.

Bevi quanto più possibile, la giusta idratazione ti aiuterà ad andare in bagno. Preparati una tisana dall’effetto lassativo senza però abusarne. Ad esempio potresti provare le tisane a base di seme di lino integro e frangula oppure scegliere ingredienti più facilmente reperibili come liquirizia, finocchio, malva, anice e aloe.

Evita di consumare formaggi, fritti, grassi, alcool, tè e caffè, alimenti ricchi di amidi, i cibi di origine animali e le bevande zuccherate. Anche le spezie potrebbero peggiorare il problema in quanto, se assunte in grandi quantità, possono infiammare l’intestino e rendere il processo digestivo più problematico.

Oltre a cercare di rimediare al problema, non devi assolutamente evitare di sentire il parere di un esperto. Nel caso in cui la stipsi non dovesse passare, potresti aver bisogno di una visita gastroenterologica.

Stitichezza, rimedi veloci

Per quanto riguarda il resto dei rimedi è importante farsi seguire uno specialista. Quest’ultimo potrà prescriverti dei lassativi ben precisi come ad esempio il metilcellulosa. Efficaci anche i lassativi definiti osmotici, altrimenti possono tornare utili farmaci a base di linaclotide, bisacodile o senna.

Anche i fermenti lattici probiotici possono aiutarti a combattere la stitichezza. Puoi assumerli per ripristinare la funzionalità dell’intestino specialmente se la stipsi è causata da fattori di stress o un’alimentazione poco sana ed equilibrata. A tal proposito, non perdere i segreti dell’esperta per un’alimentazione corretta!