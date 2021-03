La pandemia da Coronavirus ha portato nelle nostre vite una forte ondata di stress e di preoccupazione, e quindi perché non tentare di alleviare la tensione accumulata pensando alla bella stagione, che sta per arrivare, e dedicandosi a un po’ di sano, ma soprattutto antistress, shopping?

Il sito di Zara vi sembra il paese dei balocchi, troppe collezioni, troppi capi che vorreste acquistare, e quindi non riempite mai il carrello? Oppure, più semplicemente non avete voglia di andare in negozio? Nessun problema. Oggi vi proponiamo tre diversi look di Zara, ispirati a tre diversi mood e occasioni, in modo di accontentare i gusti di tutte.

Look Zara per ufficio day to night

Il primo dei look che vi proponiamo oggi è assolutamente perfetto per l’ufficio. Il blazer e i pantaloni palazzo coordinati, avorio chiarissimo, ci fanno già sentire l’aria della primavera che è alle porte. Questo coordinato è perfetto per il lavoro (anche in smart working, non ci sono scuse!) ma se abbinato ai giusti accessori diventa perfetto anche per la sera. Basta semplicemente sostituire la camicia o la blusa che avete scelto per il giorno, con un reggiseno, un top o una bralette in pizzo.

Foto | Zara

Look Zara comfy

Il secondo look che vi proponiamo invece è perfetto per restare a casa: crop top senza maniche con scollo rotondo e pantaloni a vita alta con elastico in vita regolabile. Comodo e pratico, vi accompagnerà nei pomeriggi uggiosi, sedute sul divano a leggere un buon libro. Ma è ideale anche per una serata film in famiglia e anche, visto che siamo in tema, per stare a casa a vedere il Festival di Sanremo. Oltre alla variante fuchsia, il completo è disponibile anche nelle colorazioni dusty pink, ecru e nero.

Foto | Zara

L’ultimo capo che vi proponiamo oggi è l’ideale per la sera o per un appuntamento. Si tratta di un abito midi con scollo a V e maniche lunghe con polsino, arricchito in vita da un drappeggio con anello e con orlo asimmetrico e spacco frontale. Abbinatelo con delle classiche décolleté o con dei sandali colorati, anche a contrasto, e sarete subito pronte, elegantissime senza spendere cifre eccessive.