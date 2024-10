Polpette al sugo sfiziose, sono a base di merluzzo e piacciono anche ai bambini

Le polpette di pesce al sugo si preparano in poco tempo. Ecco come preparare un secondo che ameranno grandi e bambini!

Sfiziose e facili da preparare, le polpette di pesce al sugo sono una ricetta molto apprezzata da grandi e bambini. Se non vuoi portare a tavola le classiche polpette di carne al sugo, potresti optare per questa versione più sfiziosa e anche più leggera.

Il pesce utilizzato è il merluzzo, sempre molto apprezzato anche dai piccoli di casa. A proposito di bambini, se hanno difficoltà a mangiare il pesce, con questa ricetta inizieranno sicuramente ad amarlo!

Ecco, quindi, come preparare delle sfiziosissime polpette che amerà tutta la famiglia.

Come preparare le polpette di pesce al sugo

Puoi utilizzare sia il merluzzo fresco che quello surgelato, il risultato sarà comunque eccezionale.

Accompagna le tue polpette con delle fette di pane per la scarpetta, altrimenti prepara un contorno di verdure grigliate fresche di stagione o un contorno di patate per soddisfare le richieste anche dei più piccoli.

Ingredienti

400 gr di filetto di merluzzo

1 fetta di pancarrè

30 ml di latte

1 uovo

1 spicchio d’aglio

1 ciuffo di prezzemolo

50 gr di pangrattato

sale

pepe

300 ml di passata di pomodoro

Procedimento

La prima cosa da fare è immergere la fetta di pancarrè in un bicchiere di latte. Quindi strizzalo per bene, sgretolalo con le mani e posizionalo all’interno di una ciotola. Elimina la pelle del filetto di merluzzo poi taglialo a tocchetti e uniscilo al pane. Aggiungi il ciuffo di prezzemolo tritato, il pizzico di sale e un po’ di pepe. Aggiungi l’uovo, il pangrattato e iniziare ad impastare. Quando otterrai un composto facile da lavorare inizia a formare le tue polpettine. Cuocile in una padella con un filo d’olio per circa 10 minuti. Posiziona le polpette su un piatto da portata e nella stessa padella in cui le hai cotte lascia rosolare lo spicchio d’aglio con un filo d’olio extra vergine di oliva. Quindi aggiungi la passata di pomodoro, copri e lascia cuocere per circa 10 minuti. Aggiungi le polpette, lascia amalgamare per bene per altri 10 minuti, poi spegni la fiamma e porta a tavola. Le tue polpette di pesce al sugo sono pronte per essere servite!

Nel caso in cui ti dovessero avanzare, conserva le polpette all’interno di un contenitore ermetico in frigorifero. Puoi riscaldare in una padella unta di olio per qualche istante e portarle a tavola ancora calde!

