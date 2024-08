Come riconoscere una relazione fra amiche tossica, i campanelli d’allarmare da non sottovalutare

Un’amica è sicuramente un bene prezioso, col tempo, però, il rapporto di amicizia potrebbe prendere una piega diversa e non in positivo. Come in amore, anche in amicizia una relazione può diventare tossica.

Una relazione tossica fra amiche è sicuramente da chiudere il prima possibile, ecco come capire se quella che stai vivendo è una situazione pericolosa per il tuo bene. Alcuni segnali non sono assolutamente da sottovalutare!

Amicizia tossica, come riconoscerla

Come riconoscere un’amicizia tossica? Bastano pochi e semplici segnali per capire quando un’amica è meglio allontanarla. Avere un’amica non dovrebbe portare a sentirsi frustate, ansiose e ad avere sensi di colpa per determinati motivi, se ti senti così evidentemente stai vivendo una relazione tossica con la tua cosiddetta amica.

Se trascuri la situazione, a lungo andare potresti rimetterci di salute. Come tutelare quindi il proprio benessere? Un’amica non cercherebbe mai di cambiare il tuo comportamento, anzi ti apprezzerebbe per quello che sei e non si permetterebbe mai snaturarti come persona.

Chi cerca di cambiarti o non ti fa a sentire pienamente a tuo agio, è tutto fuorché un’amica. Ecco uno dei segnali di una relazione tossica da chiudere quanto prima.

Un altro campanello d’allarme da non sottovalutare è la gelosia. Impedirti di conoscere altre persone o di frequentare altre amiche non è sicuramente un atteggiamento da amica. Se ogni volta che hai un appuntamento con qualcuno questa persona ti fa sentire in colpa, evidentemente non è una buona amica per te (e per nessun altro, in realtà).

Ti sembra di dare tanto a questa tua amica e di non ricevere indietro mai abbastanza? In amicizia deve esserci il giusto equilibrio, quindi se questa persona condivide poco con te e soprattutto non ti sembra di ricevere abbastanza da parte sua, c’è qualcosa da rivedere assolutamente.

Un’amica ti fa sentire importante, ti valorizza e soprattutto ti fa sentire sempre all’altezza di tutto, se accanto alla tua amica non ti senti in questo modo devi assolutamente lasciarla stare. Questo perché evidentemente, senza rendertene conto, lei non fa altro che sminuirti e farti sentire fuori luogo in diversi contesti e per tanti motivi.

Un atteggiamento che non appartiene di certo ad un’amicizia sana e che potrebbe appartenere al fenomeno gaslighting, anche se riguarda perlopiù le coppie.